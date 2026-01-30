Estudiantes de la USC critican que las candidatas al rectorado ignoren al alumnado en sus campañas
El Consello do Estudantado recuerda que "sin ellos no hay universidad” y anuncia debates propios en Santiago y Lugo
El Consello do Estudantado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha afeado a las cuatro candidatas a rectorado que, en el inicio de la campaña electoral, estén dejando las necesidades y problemáticas del alumnado “en un segundo plano”. El órgano de representación estudiantil ha reclamado que las propuestas dirigidas a este colectivo ocupen un lugar central en el debate universitario.
En este contexto, el Consello ha recordado que “sin estudiantes no hay universidad” y ha hecho un llamamiento expreso a las aspirantes a rectorado —Rosa Crujeiras, María José López Couso, Alba Nogueira y Maite Flores— para que incorporen medidas concretas para el alumnado como elementos clave de sus programas.
Desde el órgano estudiantil advierten de que, aunque resulte comprensible la atención a otros colectivos con mayor peso en el proceso electoral, no consideran admisible que el estudiantado quede relegado a un papel secundario, al tratarse de un porcentaje relevante del voto ponderado en las elecciones al rectorado.
Ante esta situación, el Consello do Estudantado ha anunciado la organización de dos debates específicos, “centrados al 100%” en las cuestiones que afectan al alumnado de la USC. En ellos participarán tanto las candidatas a rectorado como las aspirantes a las vicerrectorías con competencias en materia de estudiantes. Según subrayan, “no se puede esperar que el alumnado acuda a actos en los que no se le da la importancia que merece”.
Debates
El primero de los debates tendrá lugar este martes 4 de febrero, a las 18.00 horas, en el Campus de Lugo, concretamente en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. Los bloques temáticos estarán centrados en servicios, becas y ayudas; normativa de permanencia, asistencia y evaluación; igualdad, diversidad y atención psicológica; y movilidad y vivienda.
El segundo encuentro se celebrará el miércoles 5 de febrero, también a las 18.00 horas, en la Facultade de Ciencias Políticas e Sociais, en Santiago de Compostela. En este caso, el debate abordará cuestiones relacionadas con participación estudiantil y asociacionismo, calidad, lengua, cultura y deportes, así como movilidad y vivienda.