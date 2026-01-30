Mi cuenta

Santiago de Compostela

El transporte urbano de Santiago funcionará con servicios mínimos desde el próximo lunes por la huelga del sector

El Concello publica las líneas y horarios que operarán de forma indefinida a partir del 2 de febrero

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 15:08
Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte
Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte
Europa Press
El transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos a partir de este lunes, 2 de febrero, con motivo de la convocatoria de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, que afecta al servicio municipal.

Los servicios mínimos publicados garantizan sobre el papel la conexión entre barrios residenciales, centros sanitarios, campus universitarios y zonas periféricas, aunque con frecuencias reducidas respecto al funcionamiento habitual. En algunas líneas se producirán ajustes de recorrido y supresión de determinados servicios, mientras que otras operarán con intervalos más amplios.

El esquema incluye horarios concretos de salida en ambos sentidos, así como modificaciones puntuales en determinados tramos, con servicios que pasarán a operar cada 30 o 60 minutos, según la línea.

Posibilidad de piquetes

No obstante, como ya ocurrió en anteriores jornadas de huelga, si finalmente no se alcanza un acuerdo y la convocatoria se mantiene, es posible que algunos de los servicios mínimos no lleguen a salir, debido a la actuación de piquetes, lo que podría traducirse en incidencias adicionales y supresiones imprevistas a lo largo del día.

