El transporte urbano de Santiago funcionará con servicios mínimos desde el próximo lunes por la huelga del sector
El Concello publica las líneas y horarios que operarán de forma indefinida a partir del 2 de febrero
El transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos a partir de este lunes, 2 de febrero, con motivo de la convocatoria de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, que afecta al servicio municipal.
Los servicios mínimos publicados garantizan sobre el papel la conexión entre barrios residenciales, centros sanitarios, campus universitarios y zonas periféricas, aunque con frecuencias reducidas respecto al funcionamiento habitual. En algunas líneas se producirán ajustes de recorrido y supresión de determinados servicios, mientras que otras operarán con intervalos más amplios.
Entre las líneas que figuran en el dispositivo de servicios mínimos se encuentran, entre otras, la 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico), la 4 (As Cancelas–Romaño), la 5 (Vite–Rocha), la 6 y 6A, la 7, la 8, la 9, la 15 y varias líneas circulares y periféricas. Por el contrario, las líneas 12, 13 y C6 no prestarán servicio mientras se mantenga la convocatoria de huelga.
El esquema incluye horarios concretos de salida en ambos sentidos, así como modificaciones puntuales en determinados tramos, con servicios que pasarán a operar cada 30 o 60 minutos, según la línea.
Posibilidad de piquetes
No obstante, como ya ocurrió en anteriores jornadas de huelga, si finalmente no se alcanza un acuerdo y la convocatoria se mantiene, es posible que algunos de los servicios mínimos no lleguen a salir, debido a la actuación de piquetes, lo que podría traducirse en incidencias adicionales y supresiones imprevistas a lo largo del día.