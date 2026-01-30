El transporte urbano de Santiago funcionará con servicios mínimos desde el próximo lunes por la huelga del sector

Protesta de sindicatos ante la intermodal de Santiago con motivo de la huelga del transporte Europa Press

El transporte urbano de Santiago de Compostela funcionará con servicios mínimos a partir de este lunes, 2 de febrero, con motivo de la convocatoria de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, que afecta al servicio municipal.

Los servicios mínimos publicados garantizan sobre el papel la conexión entre barrios residenciales, centros sanitarios, campus universitarios y zonas periféricas, aunque con frecuencias reducidas respecto al funcionamiento habitual. En algunas líneas se producirán ajustes de recorrido y supresión de determinados servicios, mientras que otras operarán con intervalos más amplios.

Entre las líneas que figuran en el dispositivo de servicios mínimos se encuentran, entre otras, la 1 (Cemiterio de Boisaca–Hospital Clínico), la 4 (As Cancelas–Romaño), la 5 (Vite–Rocha), la 6 y 6A, la 7, la 8, la 9, la 15 y varias líneas circulares y periféricas. Por el contrario, las líneas 12, 13 y C6 no prestarán servicio mientras se mantenga la convocatoria de huelga.

El esquema incluye horarios concretos de salida en ambos sentidos, así como modificaciones puntuales en determinados tramos, con servicios que pasarán a operar cada 30 o 60 minutos, según la línea.

Posibilidad de piquetes

No obstante, como ya ocurrió en anteriores jornadas de huelga, si finalmente no se alcanza un acuerdo y la convocatoria se mantiene, es posible que algunos de los servicios mínimos no lleguen a salir, debido a la actuación de piquetes, lo que podría traducirse en incidencias adicionales y supresiones imprevistas a lo largo del día.