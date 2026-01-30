Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Pleno aprueba un programa urgente para reparar la red viaria de Santiago

La iniciativa, impulsada por las concejalas no adscritas, reclama actuaciones inmediatas en varias calles y reforzar el servicio municipal de mantenimiento

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 10:13
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Archivo
El Pleno del Concello de Santiago de Compostela aprobó este jueves la ejecución de un programa urgente de reparación de la red viaria en la ciudad, a propuesta de las concejalas no adscritas. La Corporación municipal dio luz verde a la iniciativa en una sesión en la que el gobierno local no elevó asuntos propios al debate plenario.

Según expuso el concejal no adscrito Gonzalo Muíños, las lluvias de los últimos meses y una gestión deficiente del mantenimiento han provocado la aparición y reaparición de baches, hundimientos y baches en distintas vías de la ciudad. En su intervención, Muíños advirtió de que esta situación está generando problemas de seguridad vial, dificultades para la movilidad cotidiana y un deterioro evidente del espacio público, afectando tanto a calles principales como secundarias. 

Actuaciones urgentes y refuerzo del mantenimiento

Entre los puntos donde se reclama una actuación inmediata, aunque provisional a la espera de obras de mayor calado, figuran la rúa Lisboa (Fontiñas), tramos del Burgo das Nacións, una brecha en la rúa Clara Campoamor, frente a la estación de autobuses, la rúa Rosalía de Castro, la N-634 a su paso por San Lázaro, así como zonas de la N-550, el Polígono do Tambre o Volta do Castro. Muíños alertó de que en algunos de estos viales existen hundimientos difíciles de sortear para los vehículos, con riesgo tanto para conductores y peatones como para el transporte público.

La propuesta aprobada insta además a reforzar los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de pavimentos, incorporando en la próxima licitación del contrato criterios de mayor alcance, dotación y planificación. Las concejalas no adscritas reclaman no solo un incremento de la partida económica, sino también plazos de intervención más ajustados y mayores exigencias técnicas a la empresa adjudicataria. 

Nóminas pendientes en los centros socioculturales

En la misma sesión plenaria, la Corporación aprobó también una proposición defendida por la concejala no adscrita Marta Álvarez para agilizar el pago de las nóminas pendientes al personal de los centros socioculturales. Según se expuso en el Pleno, en el caso de trabajadoras y trabajadores a jornada completa, las cantidades adeudadas pueden alcanzar los 6.000 euros.

La iniciativa reclama plazos concretos tanto para el abono de las nóminas como para la licitación de los lotes pendientes del servicio, una vez adjudicado el relativo a la animación sociocultural. Asimismo, se solicita mayor transparencia en el proceso y garantías sobre los tiempos en los que el personal afectado percibirá las cantidades adeudadas.

