Santiago de Compostela

El Festival Internacional de Teatro Universitario de la USC celebra su 30ª edición

La cita escénica se desarrollará del 2 al 7 de febrero con funciones gratuitas y compañías de Portugal, Granada y Mozambique

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 14:03
Imagen de archivo de una función teatral universitaria de la USC
Imagen de archivo de una función teatral universitaria de la USC
USC
El Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidade de Santiago de Compostela alcanza este año su trigésima edición, consolidado como una de las citas culturales más emblemáticas del calendario compostelano. El certamen se celebrará en Santiago de Compostela del 2 al 7 de febrero, en el Salón Teatro, dentro de la programación de la Primavera Cultural de la USC.

Todas las funciones comenzarán a las 20.30 horas y la entrada será gratuita, con retirada previa de localidades en la billeteira del Salón Teatro, que abrirá cada día a las 19.00 horas. Además de la Aula de Teatro da USC, en esta edición participarán escuelas y compañías universitarias de Portugal, Granada y Mozambique, reforzando el carácter internacional del festival.

Foto archivo estudiantes en el campus sur

Estudiantes de la USC critican que las candidatas al rectorado ignoren al alumnado en sus campañas

La programación se abrirá este lunes 2 con la actuación de la Universidade da Beira Interior de Portugal, que presentará Ficções do interlúdio, de Rui Pires, en lengua portuguesa. El martes 3 será el turno de la Companhia de Artes A Palhota, procedente de Mozambique, con la obra Lutar para perder, de Ailton Zimila, también en portugués.

El miércoles 4, la compañía Brinco de Venus de la USC subirá a escena Re-rosas, una creación colectiva inspirada en la obra Rosas danst Rosas de Anne Teresa De Keersmaeker. Al día siguiente, el jueves 5, el Grupo de teatro y danza de la Universidad de Granada participará en el festival con Santa liberada, de Mario de la Torre.

La programación incluirá además, el viernes 6, un acto conmemorativo del 35º aniversario de la Aula de Teatro da USC, que servirá para poner en valor su trayectoria y su aportación a la escena universitaria y cultural de Santiago. El festival se cerrará el sábado 7 con la representación en gallego de Irmás, de Pascal Rambert, a cargo de la Compañía de Teatro de la USC.

