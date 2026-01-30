El deporte compostelano se suma a los brazaletes de esperanza contra el cáncer

Jugadores del Monbus Obradoiro lucirán el brazalete verde en su partido en casa como símbolo de apoyo a las personas con cáncer AECC

Santiago de Compostela se suma de forma activa a la iniciativa Brazaletes de Esperanza, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. Durante las jornadas del fin de semana del 30 de enero y del 6 de febrero, deportistas de distintas disciplinas lucirán una cinta verde en el brazo para dar visibilidad a las necesidades de las personas con cáncer y de sus familias y reivindicar un modelo de atención más humano, integral y centrado en el paciente.

La campaña, que celebra su tercer aniversario bajo el lema El símbolo que nos une, busca consolidar el lazo verde como un símbolo universal de esperanza, cuidado y respeto a la autonomía del paciente a lo largo de todo el proceso oncológico.

Amplia participación de clubes de Santiago

En la capital gallega, la iniciativa contará con la participación del Monbus Obradoiro, que lucirá el brazalete verde en su partido en casa ante el Oviedo, previsto para el 31 de enero. Junto al equipo compostelano, se suman numerosos clubes y entidades deportivas de la ciudad, entre ellos la S.D. Compostela, Victoria F.C., San Pedro F.C., CompoSala, Alto do Vento F.S., Codima Futsal, Racing San Lorenzo, Estrela Vermelha, Rosalía FEDESA, C.D. Galogrin, A.D.M. Peleteiro, Santiago Rugby Club, Raxoi Hockey Club, Club Hockey Compostela, Club Voleibol Santiago, Club Natación Ciudad de Santiago y la Escola Deportiva Os Miudos.

También participan centros y espacios deportivos como el Multiusos Fontes do Sar, así como entidades formativas y culturales de la ciudad, ampliando el alcance de una acción que trasciende lo puramente deportivo y se convierte en un gesto colectivo de apoyo social.

Un mensaje común desde el deporte

La iniciativa une a equipos y deportistas de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, hockey o voleibol, tanto en competiciones profesionales como de base, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del cáncer y la importancia de una atención que tenga en cuenta no solo el tratamiento clínico, sino también el impacto emocional, social y familiar de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer presentará su modelo de atención integral, basado en las prioridades expresadas por pacientes y familiares. En la provincia de A Coruña, la entidad atendió el pasado año a más de 2.200 personas a través de servicios gratuitos como atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia y nutrición, reforzando su compromiso con un acompañamiento cercano y continuado.