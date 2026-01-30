Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El deporte compostelano se suma a los brazaletes de esperanza contra el cáncer

El Monbus Obradoiro y más de una veintena de clubes de Santiago visibilizan este fin de semana la necesidad de una atención oncológica más humana e integral

Eladio Lois
Eladio Lois
30/01/2026 10:25
Jugadores del Monbus Obradoiro lucirán el brazalete verde en su partido en casa como símbolo de apoyo a las personas con cáncer
Jugadores del Monbus Obradoiro lucirán el brazalete verde en su partido en casa como símbolo de apoyo a las personas con cáncer
AECC
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Santiago de Compostela se suma de forma activa a la iniciativa Brazaletes de Esperanza, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. Durante las jornadas del fin de semana del 30 de enero y del 6 de febrero, deportistas de distintas disciplinas lucirán una cinta verde en el brazo para dar visibilidad a las necesidades de las personas con cáncer y de sus familias y reivindicar un modelo de atención más humano, integral y centrado en el paciente.

La campaña, que celebra su tercer aniversario bajo el lema El símbolo que nos une, busca consolidar el lazo verde como un símbolo universal de esperanza, cuidado y respeto a la autonomía del paciente a lo largo de todo el proceso oncológico. 

Amplia participación de clubes de Santiago

En la capital gallega, la iniciativa contará con la participación del Monbus Obradoiro, que lucirá el brazalete verde en su partido en casa ante el Oviedo, previsto para el 31 de enero. Junto al equipo compostelano, se suman numerosos clubes y entidades deportivas de la ciudad, entre ellos la S.D. Compostela, Victoria F.C., San Pedro F.C., CompoSala, Alto do Vento F.S., Codima Futsal, Racing San Lorenzo, Estrela Vermelha, Rosalía FEDESA, C.D. Galogrin, A.D.M. Peleteiro, Santiago Rugby Club, Raxoi Hockey Club, Club Hockey Compostela, Club Voleibol Santiago, Club Natación Ciudad de Santiago y la Escola Deportiva Os Miudos.

También participan centros y espacios deportivos como el Multiusos Fontes do Sar, así como entidades formativas y culturales de la ciudad, ampliando el alcance de una acción que trasciende lo puramente deportivo y se convierte en un gesto colectivo de apoyo social

Un mensaje común desde el deporte

La iniciativa une a equipos y deportistas de fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, hockey o voleibol, tanto en competiciones profesionales como de base, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del cáncer y la importancia de una atención que tenga en cuenta no solo el tratamiento clínico, sino también el impacto emocional, social y familiar de la enfermedad.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer presentará su modelo de atención integral, basado en las prioridades expresadas por pacientes y familiares. En la provincia de A Coruña, la entidad atendió el pasado año a más de 2.200 personas a través de servicios gratuitos como atención psicológica, social, fisioterapia, logopedia y nutrición, reforzando su compromiso con un acompañamiento cercano y continuado.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de una función teatral universitaria de la USC

El Festival Internacional de Teatro Universitario de la USC celebra su 30ª edición
Eladio González Lois
Reunión vecinal en el Centro Sociocultural do Ensanche para presentar los anteproyectos.

El Concello abre un proceso de participación vecinal para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche
Eladio González Lois
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CIFP Politécnico de Santiago.

La Xunta anuncia nuevos itinerarios integrados de FP para frenar el abandono escolar
Eladio González Lois
El ideal gallego

Restablecido el suministro eléctrico en Santiago tras las incidencias del temporal
Agencias