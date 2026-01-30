El Concello abre un proceso de participación vecinal para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche

Reunión vecinal en el Centro Sociocultural do Ensanche para presentar los anteproyectos. Concello de Santiago

El Concello de Santiago de Compostela ha iniciado un proceso de participación y escucha con los vecinos del Ensanche para definir el nuevo modelo urbano de este ámbito de la ciudad. El punto de partida es la presentación de los anteproyectos de reurbanización de la calle Santiago de Chile y de la Plaza de Vigo, que ya pueden consultarse en la web municipal y sobre los que la ciudadanía podrá realizar aportaciones a través de un formulario online.

Los concejales de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, y de Obras e Servizos Básicos, Xesús Domínguez, participaron esta semana en una reunión en el Centro Sociocultural do Ensanche (CSC), en la que se expusieron los planos e imágenes de ambos anteproyectos y se abrió formalmente el proceso participativo. En el encuentro, las vecinas y vecinos trasladaron sus primeras inquietudes y sugerencias, además de resolver dudas sobre la propuesta inicial.

“Temos os anteproxectos e queremos escoitar a veciñanza para tomar nota das súas observacións, propostas e inquedanza”, defendió Iago Lestegás, quien subrayó que “a veciñanza do Ensanche tamén ten dereito a espazos públicos de calidade”. Según explicó, en el apartado de Transparencia de la web municipal se ha habilitado un carpeta con toda la documentación —planos e imágenes— y un formulario online para recoger aportaciones, que se sumarán a las ya realizadas en la reunión.

Un modelo urbano con máis espazo para as persoas

El anteproyecto se concibe como el inicio de un proceso colectivo para transformar el ámbito más densamente poblado de la ciudad, con más de 14.600 habitantes. Esta densidad favorece la vitalidad comercial, pero también evidencia carencias en espacios públicos. La propuesta plantea un modelo propio de este siglo, con ejes y nodos verdes multifuncionales, en el que la circulación pasa a ser una función más del espacio público.

En el caso de la calle Santiago de Chile, actualmente con 15 metros de anchura, 10 están dedicados al coche y 5 al peatón, lo que supone un claro predominio del vehículo, además de escasez de arbolado y una red de saneamiento unitaria. El modelo propuesto redefine la sección viaria con aceras más anchas y accesibles (3,6 metros), una calzada central de un solo carril y dirección única (3,2 metros) y dos bandas laterales de 2,2 metros para usos múltiples.

Frente a un espacio prácticamente dedicado al tráfico, la nueva configuración prevé calzada compartida por vehículos y bicicletas, bandas laterales para arbolado, bancos o terrazas y aceras más generosas, lo que permitirá alejar los árboles de las fachadas y favorecer su crecimiento sin molestias. Tal y como se expuso en la reunión, el proceso participativo servirá para definir qué superficie se destina a cada uso.

Praza de Vigo: mismo parking con diferentes accesos

Parking de la plaza de Vigo Páxinas Galegas

El encuentro también sirvió para presentar el anteproyecto de la plaza de Vigo. El aparcamiento soterrado se mantiene, pero se reformulan los accesos y la configuración del espacio para ganar la plaza para la ciudadanía. La propuesta aprovecha la visera del acceso al parking para crear un pequeño anfiteatro y una zona abierta con tratamiento vegetal, rodeada de arbolado y con pavimento de calidad, manteniendo la zona de juegos infantiles.