El Concello de Ames saca a subasta cinco parcelas municipales para impulsar nueva vivienda en Bertamiráns

Obras de un edificio residencial en la rúa Rueiro, en Bertamiráns Concello de Ames

La Concello de Ames ha aprobado la venta mediante sistema de subasta de cinco parcelas de titularidad municipal destinadas a la construcción de nueva vivienda en Bertamiráns. La decisión fue adoptada este miércoles por la Xunta de Goberno Local y se enmarca en la estrategia municipal para incrementar el parque residencial y facilitar el acceso a la vivienda.

Las parcelas, que forman parte del patrimonio municipal del suelo, cuentan con una superficie total de 2.850 metros cuadrados y se localizan en el sector urbanizable Rego dos Pasos Sur, donde está prevista la edificación de viviendas plurifamiliares a través de la iniciativa privada.

El alcalde de Ames, Blas García, explicó que el Concello está desarrollando “unha estratexia integral para aumentar o parque de vivenda do municipio”, que combina la promoción privada, la vivienda pública en colaboración con otras administraciones y la puesta a disposición de vivienda social para los colectivos con mayores dificultades.

En la misma sesión, el gobierno local aprobó también una licencia de obra para la construcción de un edificio de 50 viviendas en la rúa Rueiro, en Bertamiráns. Esta promoción se suma a las tres licencias concedidas en 2025 en el mismo entorno, que permitirán levantar otros 79 hogares, cuyas obras ya se encuentran en ejecución.