La Casa das Máquinas ofrece circo y juegos tradicionales gratis para toda la familia

Compostela Cultura dedica el fin de semana al público infantil y familiar con dos propuestas gratuitas en la Casa das Máquinas, incluidas en la programación A Tropa C na Casa!. El circo contemporáneo y los juegos tradicionales se convierten en herramientas para poner en valor el tiempo compartido, la imaginación y el aprendizaje en igualdad.

La programación arranca el sábado 31 de enero, a las 18.00 horas, con Enredos. Manufacturas imposibles, de la compañía A Vela Circo. El espectáculo, en gallego y recomendado para niñas y niños a partir de 3 años, plantea una historia llena de humor, destrezas circenses y poesía visual, ambientada en una vieja fábrica heredada por un payaso, donde la creatividad y el ingenio permiten resolver los imprevistos. La función tiene una duración aproximada de 50 minutos.

La actividad continúa el domingo 1 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas, con SororAs. Xogos Tradicionais, una propuesta dirigida a público de 1 a 12 años que ofrece un espacio de juego y aprendizaje con perspectiva de género. Durante dos horas, la rapazada podrá jugar con juguetes de hoy y de siempre en un entorno que fomenta la agilidad mental, el trabajo en equipo y la convivencia intergeneracional, desde una experiencia inclusiva y participativa en gallego.

Ambas actividades son de acceso gratuito hasta completar capacidad, por lo que no es necesario retirar invitaciones.