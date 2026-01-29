Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Vecinos de Santiago alertan de un repunte del menudeo de droga en pisos y zonas escolares

La Coordinadora de Asociaciones Vecinales trasladó al subdelegado del Gobierno su preocupación por nuevos puntos de venta en el Ensanche, Galeras, Fontiñas y la zona histórica

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 18:03
La Coordinadora das Asociacións Veciñais de Santiago de Compostela mantuvo este miércoles una reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde, para analizar la evolución del problema de la venta de drogas en distintos barrios de la ciudad.

Representantes de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Santiago, durante la reunión con el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña.
Cedida
Cedida

Según expusieron los representantes vecinales —Patricia Quintas, Emilio Santos, José Manuel Durán y Roberto Almuíña—, tras el refuerzo policial que permitió desmantelar hace un año un punto de venta en la zona de Santa Marta, han aparecido nuevos focos de menudeo en pisos repartidos por barrios como el Ensanche, Fontiñas, Galeras o la Algalia de Abaixo. La Coordinadora trasladó también su preocupación por la venta de drogas cerca de centros educativos, especialmente en las zonas de Lamas de Abade y Galeras, así como por la presencia de personas sin hogar en los soportales de Correos y en la Dársena de Xoán XXIII, donde, según indicaron, también se trafica.

Vecinos y trabajadores de la zona han hecho públicos los problemas de convivencia con algunas de las personas sin techo en el área de la Praza de Cervantes, denunciando comportamientos incívicos

Cruce de reproches en Santiago por la situación de las personas sin techo en la Praza de Cervantes

Más información

Por su parte, Julio Abalde explicó que la Policía actúa de forma continuada contra el narcotráfico, aunque recordó que solo puede acceder a viviendas con orden judicial o ante incidencias denunciadas, y que los resultados de estas investigaciones requieren tiempo. Asimismo, precisó que la vigilancia de los centros de enseñanza corresponde a la Policía Local.

Desde la Coordinadora insistieron en la importancia de denunciar los incidentes ante la Policía y lamentaron la falta de una estrategia coordinada entre las distintas administraciones para abordar el consumo y el tráfico de drogas a pequeña escala. Ante esta situación, animan a la veciñanza a comunicar los hechos y a apoyar a las asociaciones vecinales como canal para trasladar estas problemáticas a las autoridades y a la opinión pública.

