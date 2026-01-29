Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago lidera la Olimpiada Informática Galega con 15 estudiantes en competición

La capital gallega aporta casi la mitad de los participantes al certamen autonómico que se celebra este 6 de febrero y que abre la puerta a la fase estatal

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 11:28
Foto de grupo de los participantes
Foto de grupo de los participantes
Cedida
Santiago de Compostela será la ciudad con mayor representación en la Olimpiada Informática Galega 2026, con 15 estudiantes entre los 33 participantes que competirán este viernes, 6 de febrero, en la Facultad de Informática de A Coruña. El dato convierte a la capital gallega en el principal foco de talento joven en una cita que reúne alumnado de entre 13 y 18 años procedente de distintos puntos de Galicia. 

La competición se desarrollará en horario de tarde, entre las 15.30 y las 20.30 horas, y consistirá en la resolución de entre seis y ocho problemas de programación en un máximo de tres horas. Las pruebas estarán centradas en el diseño correcto y eficiente de algoritmos, y los participantes deberán resolverlas utilizando lenguajes como C++, Python o Java.

Además de los estudiantes compostelanos, también participan jóvenes de Ames, Teo, A Coruña, Oleiros, Sada, Ferrol, Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Marín, O Porriño, Redondela y O Barco de Valdeorras, procedentes en conjunto de diez centros educativos gallegos.

Los dos mejores clasificados de esta fase autonómica obtendrán plaza para representar a Galicia en la Olimpiada Informática Española, que se celebrará del 10 al 12 de abril en Valladolid. Desde allí, los ganadores podrán acceder a la fase internacional, prevista del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán. Además de los premios principales, el certamen contempla reconocimientos específicos, como el destinado a la mejor programadora femenina y al mejor participante de la ESO.

