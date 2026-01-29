Santiago lidera la Olimpiada Informática Galega con 15 estudiantes en competición
La capital gallega aporta casi la mitad de los participantes al certamen autonómico que se celebra este 6 de febrero y que abre la puerta a la fase estatal
Santiago de Compostela será la ciudad con mayor representación en la Olimpiada Informática Galega 2026, con 15 estudiantes entre los 33 participantes que competirán este viernes, 6 de febrero, en la Facultad de Informática de A Coruña. El dato convierte a la capital gallega en el principal foco de talento joven en una cita que reúne alumnado de entre 13 y 18 años procedente de distintos puntos de Galicia.
La competición se desarrollará en horario de tarde, entre las 15.30 y las 20.30 horas, y consistirá en la resolución de entre seis y ocho problemas de programación en un máximo de tres horas. Las pruebas estarán centradas en el diseño correcto y eficiente de algoritmos, y los participantes deberán resolverlas utilizando lenguajes como C++, Python o Java.
Además de los estudiantes compostelanos, también participan jóvenes de Ames, Teo, A Coruña, Oleiros, Sada, Ferrol, Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Marín, O Porriño, Redondela y O Barco de Valdeorras, procedentes en conjunto de diez centros educativos gallegos.
Los dos mejores clasificados de esta fase autonómica obtendrán plaza para representar a Galicia en la Olimpiada Informática Española, que se celebrará del 10 al 12 de abril en Valladolid. Desde allí, los ganadores podrán acceder a la fase internacional, prevista del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán. Además de los premios principales, el certamen contempla reconocimientos específicos, como el destinado a la mejor programadora femenina y al mejor participante de la ESO.