Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología

Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un modelo avanzado de interconsulta electrónica entre Atención Primaria y Cardiología, desarrollado desde la práctica clínica y con participación de investigadores de Santiago de Compostela, ha demostrado incrementar de forma significativa la capacidad resolutiva no presencial y reducir más del 16 % las consultas presenciales al especialista. Los resultados acaban de ser publicados en European Heart Journal Open, una de las revistas de referencia en el ámbito cardiovascular.

El estudio cuenta con la participación de personal investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y de la Universidade de Santiago de Compostela, y valida científicamente una iniciativa organizativa y tecnolóxica con impacto directo en eficiencia asistencial, accesibilidad y coordinación entre niveles sanitarios.

Resolución remota y menor carga hospitalaria

El trabajo analizó más de 1.200 interconsultas realizadas en un entorno asistencial real. En 354 casos se activó un circuito avanzado, que incluyó 300 tele-ecocardiogramas y 54 monitorizaciones EEM. Gracias a estas herramientas, fue posible resolver de forma remota 195 casos, evitando desplazamientos innecesarios al hospital y reduciendo los tiempos de espera.

Este enfoque elevó la tasa de resolución no presencial del 38 % al 54,3 %, con alta concordancia diagnóstica entre Atención Primaria y Cardioloxía y sin eventos adversos relevantes durante el seguimiento. El investigador y jefe del grupo de Cardioloxía del IDIS, José Ramón González Juanatey, subraya que el modelo reduce la carga hospitalaria, mejora la equidad en zonas rurales y contribuye a la sostenibilidad ambiental al minimizar desplazamientos.

Por su parte, el jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, Juan José Sánchez Castro, destaca que la integración de estas tecnologías en la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde refuerza la coordinación entre niveles asistenciales y garantiza la seguridad del paciente bajo supervisión cardiológica.

Los autores concluyen que el modelo es operativamente viable y presenta potencial de escalabilidad, especialmente en contextos con barreras geográficas o alta demanda asistencial. No obstante, señalan que su implantación generalizada requerirá soporte tecnológico adecuado, formación específica del personal y estructuras estables de colaboración, así como estudios adicionales con muestras más amplias y seguimiento prolongado para evaluar su impacto clínico y sostenibilidad a largo plazo.