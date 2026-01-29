‘Reconversión’ lleva al Teatro Principal la memoria obrera de la ría de Vigo

Escena de Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Principal Diego Seixo

La programación escénica de Compostela Cultura propone esta semana en Santiago de Compostela una cita destacada con Reconversión, de la compañía gallega Ibuprofeno Teatro, que se representará el jueves 29 y el viernes 30 de enero, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal.

Memoria histórica desde lo personal

Escrita y dirigida por Santiago Cortegoso, Reconversión construye un ejercicio de memoria histórica en torno a la reconversión del sector naval en la ría de Vigo a partir de la historia personal del padre del autor, trabajador del astillero Ascón durante treinta años. Su trayectoria vital funciona como espejo de una generación marcada por el cierre de la factoría en 1984 y por las movilizaciones sociales de las décadas de los setenta y ochenta.

El elenco está integrado por Artur Abad, Graciela Carlos, Santiago Cortegoso, César Goldi, Celia González, Davide González, Fran Lareu y Nani Matos, que dan cuerpo y voz a distintos personajes y interpretan en directo la banda sonora, diseñada y dirigida por Alonso Caxade. El montaje plantea una experiencia escénica en la que música, palabra y cuerpo dialogan con el pasado reciente desde una mirada contemporánea.

Posfunción y venta de entradas

La función del jueves 29 contará con una posfunción al finalizar la representación, en la que el público asistente podrá conversar con el equipo artístico de la obra. Las entradas tienen un precio de 12 euros, con descuentos del 50% para diferentes colectivos, y pueden adquirirse a través de la web de Compostela Cultura y en el despacho de billetes de la Zona C. En caso de quedar localidades disponibles, también será posible comprarlas en la taquilla del Teatro Principal el mismo día de la función a partir de las 19.30 horas.

Reconversión forma parte de la Rede Galega de Teatros e Auditorios y se presenta en Santiago como una propuesta que conecta memoria colectiva e identidad, situando sobre el escenario una parte clave de la historia reciente de Galicia.