Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

‘Reconversión’ lleva al Teatro Principal la memoria obrera de la ría de Vigo

El espectáculo, escrito y dirigido por Santiago Cortegoso, podrá verse el jueves y el viernes a las 20.30 horas e incluye una posfunción con el público

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 07:00
Escena de Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Principal
Escena de Reconversión, de Ibuprofeno Teatro, en el Teatro Principal
Diego Seixo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La programación escénica de Compostela Cultura propone esta semana en Santiago de Compostela una cita destacada con Reconversión, de la compañía gallega Ibuprofeno Teatro, que se representará el jueves 29 y el viernes 30 de enero, a las 20.30 horas, en el Teatro Principal

Memoria histórica desde lo personal

Escrita y dirigida por Santiago Cortegoso, Reconversión construye un ejercicio de memoria histórica en torno a la reconversión del sector naval en la ría de Vigo a partir de la historia personal del padre del autor, trabajador del astillero Ascón durante treinta años. Su trayectoria vital funciona como espejo de una generación marcada por el cierre de la factoría en 1984 y por las movilizaciones sociales de las décadas de los setenta y ochenta.

Presentación de la 43ª Festa da Filloa de Lestedo en el CIFP Compostela

Lestedo se prepara para la Festa da Filloa, una de las grandes citas del Entroido gallego

Más información

El elenco está integrado por Artur Abad, Graciela Carlos, Santiago Cortegoso, César Goldi, Celia González, Davide González, Fran Lareu y Nani Matos, que dan cuerpo y voz a distintos personajes y interpretan en directo la banda sonora, diseñada y dirigida por Alonso Caxade. El montaje plantea una experiencia escénica en la que música, palabra y cuerpo dialogan con el pasado reciente desde una mirada contemporánea.

Posfunción y venta de entradas

La función del jueves 29 contará con una posfunción al finalizar la representación, en la que el público asistente podrá conversar con el equipo artístico de la obra. Las entradas tienen un precio de 12 euros, con descuentos del 50% para diferentes colectivos, y pueden adquirirse a través de la web de Compostela Cultura y en el despacho de billetes de la Zona C. En caso de quedar localidades disponibles, también será posible comprarlas en la taquilla del Teatro Principal el mismo día de la función a partir de las 19.30 horas.

Reconversión forma parte de la Rede Galega de Teatros e Auditorios y se presenta en Santiago como una propuesta que conecta memoria colectiva e identidad, situando sobre el escenario una parte clave de la historia reciente de Galicia.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos

El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general
Redacción
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes
Redacción
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.

El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas
Eladio González Lois
Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología
Eladio González Lois