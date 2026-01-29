La plantilla de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de carga de trabajo a otros centros

Trabajadores de Bidafarma concentrados Cedida

El cuadro de personal de Bidafarma en Santiago de Compostela inició este miércoles una primera jornada de protestas para denunciar el desvío de carga de trabajo a otros centros, una situación que, según Comisiones Obreras, está generando incertidumbre sobre el futuro laboral de la plantilla.

Desde el sindicato sostienen que la dirección de la empresa está trasladando líneas de despacho a otros almacenes, una operativa que hace temer una posible pérdida de empleo en el centro de trabajo de Santiago. CCOO denuncia además que la representación legal de las personas trabajadoras, integrada por dos delegados y una delegada, no está recibiendo información sobre estas decisiones por parte de la empresa.

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo Más información

La organización sindical critica también que no se estén cubriendo vacantes, jubilaciones ni periodos de vacaciones, lo que estaría provocando una sobrecarga de trabajo, especialmente en las guardias de fin de semana. A esta situación se suma, siempre según CCOO, la falta de mantenimiento de las instalaciones durante los sábados y domingos, ya que estas tareas solo se realizan de lunes a viernes.

El sindicato advierte de que esta carencia ya está teniendo repercusiones en la salud laboral del personal, con la aparición de accidentes de trabajo que podrían haberse evitado. Asimismo, denuncia problemas a la hora de autorizar permisos recogidos en el convenio colectivo, lo que está incrementando el malestar entre la plantilla.

Ante este escenario, el sindicato ha anunciado que las protestas se repetirán todos los miércoles del próximo mes de febrero, coincidiendo con la hora del bocadillo, con el objetivo de exigir explicaciones a la dirección y soluciones que garanticen el mantenimiento del empleo y unas condiciones de trabajo seguras en el centro de Bidafarma en Santiago de Compostela.