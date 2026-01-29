Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La plantilla de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de carga de trabajo a otros centros

El sindicato Comisiones Obreras alerta de traslados de actividad, falta de cobertura de vacantes y riesgos laborales en los turnos de fin de semana

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 07:19
Trabajadores de Bidafarma concentrados
Trabajadores de Bidafarma concentrados
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El cuadro de personal de Bidafarma en Santiago de Compostela inició este miércoles una primera jornada de protestas para denunciar el desvío de carga de trabajo a otros centros, una situación que, según Comisiones Obreras, está generando incertidumbre sobre el futuro laboral de la plantilla.

Desde el sindicato sostienen que la dirección de la empresa está trasladando líneas de despacho a otros almacenes, una operativa que hace temer una posible pérdida de empleo en el centro de trabajo de Santiago. CCOO denuncia además que la representación legal de las personas trabajadoras, integrada por dos delegados y una delegada, no está recibiendo información sobre estas decisiones por parte de la empresa.

Exterior del centro de salud de Conxo

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo

Más información

La organización sindical critica también que no se estén cubriendo vacantes, jubilaciones ni periodos de vacaciones, lo que estaría provocando una sobrecarga de trabajo, especialmente en las guardias de fin de semana. A esta situación se suma, siempre según CCOO, la falta de mantenimiento de las instalaciones durante los sábados y domingos, ya que estas tareas solo se realizan de lunes a viernes.

El sindicato advierte de que esta carencia ya está teniendo repercusiones en la salud laboral del personal, con la aparición de accidentes de trabajo que podrían haberse evitado. Asimismo, denuncia problemas a la hora de autorizar permisos recogidos en el convenio colectivo, lo que está incrementando el malestar entre la plantilla.

Ante este escenario, el sindicato ha anunciado que las protestas se repetirán todos los miércoles del próximo mes de febrero, coincidiendo con la hora del bocadillo, con el objetivo de exigir explicaciones a la dirección y soluciones que garanticen el mantenimiento del empleo y unas condiciones de trabajo seguras en el centro de Bidafarma en Santiago de Compostela.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos

El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general
Redacción
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes
Redacción
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.

El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas
Eladio González Lois
Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología
Eladio González Lois