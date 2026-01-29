Noelia Sanmartín: “El ‘si quieres, puedes’ genera muchísima culpa cuando no se puede”

La investigadora cuestiona en su obra los hábitos de autocuidado basados en la productividad y la fuerza de voluntad, y propone una relación más crítica y contextual con el bienestar Cedida

Noelia Sanmartín Veiga es doctora en Neurociencia y Psicología Clínica y ha dedicado ocho años de su carrera investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela al estudio del dolor crónico desde la neurociencia. Ahora da el salto con la publicación de ‘Has venido a vivir’, un libro en el que cuestiona los hábitos milagrosos que nos han vendido y nos invita a parar. La obra se presentará el jueves 29 en la librería Follas Novas, a las 19.00 horas.

En ‘Has venido a vivir’ cuestiona la idea de que el bienestar dependa únicamente de la fuerza de voluntad. ¿Por qué este enfoque resulta tan limitante?

Este enfoque de la fuerza de voluntad lo que dice es que solamente tú tienes el poder de decisión, el famoso “si quieres puedes”, pero no es lo que realmente se ve desde la Psicología. Hay una parte que depende de ti, pero también hay otra que no podemos obviar: el contexto y el momento vital. Cada vez somos más sensibles a la hora de entender a una persona según su contexto, nivel emocional y salud mental, pero en el tema de los hábitos aún se sigue comprando el discurso de “si quieres puedes”, que genera muchísima culpa cuando no se puede. Muchas veces cuando no se puede no es por ti, sino por tu propio contexto.

Entiendo que hay rutinas de supuesto autocuidado que, al final, terminan por convertirse en una fuente de estrés.

Cuando sentimos cierto malestar, una emoción desagradable, nos movilizamos para salir de él. Pero en esa búsqueda de salir del malestar muchas veces nos agarramos a lo que tenemos accesible, que puede ser una receta de alguien que sabe mucho del tema y que promete que nos vamos a encontrar mejor. Yo no digo que esto sea verdad o no, pero esas cosas no tienen en cuenta tu momento vital, tu contexto, lo que tú realmente necesitas. Muchas veces nos falta ese paso previo para escoger la receta que mejor se adapte a ti. Por ejemplo, puedes coger la receta de que te vendría genial hacer deporte todos los días una hora, pero a veces no se puede sostener y nuestro cerebro funciona por expectativas. Esa discrepancia entre mi expectativa y lo que yo me propongo me va a generar una disonancia que voy a vivir todos los días y que va a favorecer un estado de ánimo más desagradable y aumentar los niveles de estrés.

Los niños de Santiago toman la palabra con un nuevo órgano de participación municipal Más información

Las redes sociales son grandes promotoras de rutinas milagrosas y consejos para sentirse mejor, ¿qué peso pueden tener?

Es que el contexto que estamos viviendo ahora considero que está favoreciendo esa sensación de que “nunca es suficiente”. Lo intentamos, pero nunca lo es. Yo creo que una de las variables que más está afectando a esto es la comparación tan fácil que tenemos en redes sociales, porque aunque somos completamente conscientes de que lo que vemos por la pantalla es un cachito de la realidad de esa persona, nuestro cuerpo y cerebro reaccionan antes. Nuestro cerebro es predictivo, recibimos esos estímulos por redes, activamos emocionalmente la culpa, el enfado por no estar haciendo eso o una expectativa.

Propone cuatro pilares para recuperar el equilibrio. En el de la sencillez: ¿por qué “soltar” puede ser más efectivo que “hacer más”?

Hemos nacido en la época de la productividad y nos cuesta mucho asumir una renuncia, soltar. Estamos en ese piloto automático de ir metiendo cada vez más cosas en la mochila, pero cuando empieza a haber muchas restamos tiempo que es para pausas que necesita nuestro cuerpo para que lo podamos escuchar. Entonces lo que propongo de primer pilar es que, cuando tienes una rutina que no te gusta, antes de hacer algún cambio analicemos y ver si hay espacio y si energéticamente eres capaz de sostener lo que ya haces. Luego, si quieres introducir un cambio, ver a qué estas dispuesto a renunciar porque, si intentas meter algo a presión, lo más probable es que no se sostenga.

Ha hablado de pausas, momentos de descanso que a veces nos es un poco difícil hacer sin convertir en algo productivo, ¿por qué nos cuesta tanto permitirnos parar?

Yo creo que es parte cultural. Me impactó mucho la obra del filósofo coreano Byung-Chul Han que habla de la sociedad del cansancio, que dice que al final este sistema de méritos en el que vivimos ha funcionado demasiado bien porque nos hemos convertido en nuestro propio jefe. ¿Qué pasa cuando somos nuestro propio jefe? Que no nos permitimos descansar a no ser que consideremos que nos lo hemos merecido, es decir, que sea productivo. Esto se ve muy reflejado en los audios que te ponías para seguir aprendiendo mientras dormías, ¿cómo pudimos llegar hasta ese punto? El descanso es una necesidad fisiológica que no se da como compensación. Si tú descansas mientras te sientes culpable, esa culpa va a activar tu sistema de alerta y no vas a descansar del todo. Es importante acercarte a momentos de descanso sin ser productivos.

Para cerrar, ¿qué le gustaría que el lector se lleve tras leer ‘Has venido a vivir’?

Para mí es importante que se lleve, al menos, el permiso de conocerse a sí mismo y de darse tiempo para evaluarse diariamente en qué necesita y aprenda, por así decirlo, a que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones en función de lo que es importante para él. Además, que sea consciente y que empiece a meter en su rutina hábitos de manera crítica consigo mismo, sobre todo para paliar ese sentimiento de culpa en el que vivimos por no dar nunca o “que no te da la vida”.