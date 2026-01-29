La Vía de la Plata hacia Santiago, protagonista de la nueva edición de Camiña e Descubre

Participantes de una edición anterior de Camiña e Descubre Cedida

El Camino de Santiago volverá a ser este año el hilo conductor de Camiña e Descubre, el programa impulsado por el Concello do Pino que inicia su novena edición con un recorrido completo de la Vía de la Plata entre Ourense y Santiago de Compostela. La primera salida está prevista para el sábado 28 de febrero, con una etapa entre Ourense y Sobreira.

La iniciativa, ya consolidada en el calendario municipal, combina actividad física, conocimiento del territorio y convivencia, y tiene como objetivo completar etapa a etapa el itinerario hasta la llegada a Santiago antes de que finalice el año. En ediciones anteriores, el programa superó las 60 personas participantes, con edades comprendidas entre los 30 y los 80 años.

Un Camino compartido hasta Compostela

La concelleira de Cultura, Eva Varela, subraya que el éxito de Camiña e Descubre va más allá del ejercicio físico y destaca el ambiente de convivencia y compañerismo que se genera en cada jornada, en una iniciativa que prioriza a la vecindad de O Pino pero que atrae también a participantes de Santiago y de otros concellos de la comarca.

En esta edición, el grupo recorrerá una de las rutas históricas del Camino de Santiago, atravesando parajes rurales, espacios naturales y enclaves de gran valor patrimonial. El itinerario incluye hitos como el cruce del Miño por la puente romana de Ourense, localidades emblemáticas como Cea, tramos de caminos reales protegidos, aldeas con destacado patrimonio etnográfico y pasos simbólicos como el cruce del río Ulla, ya a las puertas de la provincia de A Coruña.

El tramo final llevará a los caminantes por Lestedo y Susana, con el Pico Sacro como referencia constante, hasta la entrada definitiva en Santiago, culminando un recorrido que pone el acento en caminar con calma, compartir experiencias y descubrir el territorio desde una perspectiva colectiva.

Las salidas se celebrarán el tercer sábado de cada mes, salvo en verano. El precio se mantiene en 8 euros por persona y etapa, y las inscripciones pueden formalizarse a través de la Casa da Cultura del Pino, por teléfono o correo electrónico, así como en la web municipal.