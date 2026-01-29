Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Julio Rodríguez reivindica el periodismo de proximidad al recibir el Premio Diego Bernal 2026

El director de Atlántico Diario recoge en Santiago el galardón de la APG por su trayectoria profesional

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 17:50
Julio Rodríguez recibe el Premio Diego Bernal 2026 de mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
Julio Rodríguez recibe el Premio Diego Bernal 2026 de mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El periodista ourensano Julio Rodríguez González, director de Atlántico Diario, recibió este miércoles en Santiago de Compostela el Premio Diego Bernal 2026, un reconocimiento concedido por la Asociación de Periodistas de Galicia a su amplia trayectoria en el oficio.

En su intervención, Julio Rodríguez defendió un periodismo de proximidad, elaborado con criterios profesionales tradicionales, al margen del soporte, y subrayó que los cambios tecnológicos no alteran la esencia del oficio. “Contra todo, máis xornalismo”, afirmó, al tiempo que reclamó medios sólidos y respaldo institucional para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Vecinos de Santiago alertan de un repunte del menudeo de droga en pisos y zonas escolares
Eladio González Lois
Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos

El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general
Redacción
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes
Redacción
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.

El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas
Eladio González Lois