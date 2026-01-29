Julio Rodríguez reivindica el periodismo de proximidad al recibir el Premio Diego Bernal 2026

Julio Rodríguez recibe el Premio Diego Bernal 2026 de mano del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Cedida

El periodista ourensano Julio Rodríguez González, director de Atlántico Diario, recibió este miércoles en Santiago de Compostela el Premio Diego Bernal 2026, un reconocimiento concedido por la Asociación de Periodistas de Galicia a su amplia trayectoria en el oficio.

En su intervención, Julio Rodríguez defendió un periodismo de proximidad, elaborado con criterios profesionales tradicionales, al margen del soporte, y subrayó que los cambios tecnológicos no alteran la esencia del oficio. “Contra todo, máis xornalismo”, afirmó, al tiempo que reclamó medios sólidos y respaldo institucional para garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz.