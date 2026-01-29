Gema Castiñeiras asume la dirección médica de HM Hospitales Santiago

La doctora Gema Castiñeiras, nueva directora médica de HM Hospitales Santiago Cedida

El grupo HM Hospitales ha designado a la doctora Gema Castiñeiras Pardo como nueva directora médica de HM Hospitales Santiago, una de las dos grandes áreas de la territorial gallega. Este ámbito integra los centros HM Rosaleda y HM La Esperanza, además del Centro Integral Oncológico Clara Campal.

“Para mí es un gran reto personal y profesional y además supone volver a Galicia después de una larga etapa”, señaló la doctora tras su nombramiento, en el que asumirá la coordinación asistencial y la dirección médica de los dispositivos del grupo en Santiago de Compostela.

Trayectoria y perfil profesional

Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, Castiñeiras realizó la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. A su formación clínica sumó varios másteres vinculados tanto a la gestión sanitaria como al ámbito asistencial.

A lo largo de su carrera ha coordinado y participado en proyectos de investigación centrados en patologías como la diabetes, la fibromialgia o el hígado graso, además de implicarse en iniciativas de promoción de la salud. También ha desarrollado tareas docentes, prestando apoyo a la formación de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

Desde la dirección médica de HM Hospitales en Galicia, el doctor Pablo Asensio valoró positivamente la incorporación y destacó que Castiñeiras comparte con el grupo una visión de la sanidad basada en “la calidad asistencial, la mejora continua y el enfoque multidisciplinar”, entre otros principios.

Con este nombramiento, HM Hospitales refuerza su estructura directiva en Galicia y apuesta por un perfil con sólida formación clínica, experiencia investigadora y capacidad de gestión para liderar el área de Santiago.