Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSdeG exige activar un banco público de alquiler en Santiago

Aitor Bouza acusa al gobierno municipal de incumplir su programa en materia de vivienda y reclama a la Xunta un banco gallego para movilizar pisos vacíos

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 12:09
Aitor Bouza
Aitor Bouza
PSdeG
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El diputado en el Parlamento de Galicia y secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, reclamó la creación inmediata de un banco público municipal de vivienda en Santiago de Compostela y urgió a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a exigir a la Xunta la puesta en marcha de un banco público gallego de alquiler como respuesta a la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

Trabajadores de Bidafarma concentrados

La plantilla de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de carga de trabajo a otros centros

Más información

Desde el PSdeG advierten de que la situación “non admite máis demoras nin escusas entre administracións”, al tratarse de un problema que afecta tanto al ámbito municipal como al autonómico. Bouza acusó al gobierno local del BNG de mantener Santiago paralizado en esta materia y de incumplir su propio programa electoral, en el que figuraba la reclamación a la Xunta de un banco gallego de vivienda para movilizar pisos vacíos a precios accesibles. 

Críticas al BNG y al PP

El dirigente socialista lamentó la falta de apoyo del BNG y del Partido Popular a las propuestas socialistas presentadas en el Parlamento para movilizar vivienda vacía. En este sentido, se mostró especialmente crítico con el Bloque, al recordar que la creación de un banco público de vivienda formaba parte del compromiso electoral con el que Goretti Sanmartín concurrió a las elecciones municipales.

En el ámbito local, Bouza reclamó al Concello que actúe sin esperar a otras administraciones. “O que queremos hoxe é reclamar á alcaldesa que no ámbito local se faga ese banco público municipal, como se está facendo noutros concellos como Lugo”, señaló, insistiendo en que existen competencias directas para poner en marcha esta medida.

En clave autonómica, el diputado socialista cargó contra la política de la Xunta de Galicia y del Partido Popular, citando el programa Fogar Vivo. “De máis de 500.000 vivendas baleiras en Galicia, este programa moveu supostamente axudas a 239. Esta é a política da Xunta para mobilizar a vivenda baleira. Isto é unha auténtica vergoña”, denunció, cuestionando además que las promesas de nueva vivienda pública sean suficientes para dar respuesta a la situación actual. 

Una demanda en aumento en Santiago

Bouza puso el foco en el incremento de la demanda de vivienda pública, subrayando que en Santiago de Compostela aumentó un 45 % en solo doce meses, mientras que en el conjunto de Galicia supera ya las 28.400 personas, frente a las 22.000 registradas hace pocos meses. A su juicio, estos datos evidencian que las políticas actuales no están dando respuesta a la emergencia habitacional.

Desde el PSdeG reclaman así la puesta en marcha inmediata de un banco público municipal de alquiler en Santiago y exigen a la alcaldesa que cumpla su compromiso electoral reclamando a la Xunta la creación de un banco público gallego de vivienda, al considerar que las promociones de nueva construcción no ofrecerán soluciones a corto plazo.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos

El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general
Redacción
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes
Redacción
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.

El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas
Eladio González Lois
Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología
Eladio González Lois