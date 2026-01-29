El PSdeG exige activar un banco público de alquiler en Santiago

Aitor Bouza PSdeG

El diputado en el Parlamento de Galicia y secretario xeral del PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, reclamó la creación inmediata de un banco público municipal de vivienda en Santiago de Compostela y urgió a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a exigir a la Xunta la puesta en marcha de un banco público gallego de alquiler como respuesta a la crisis de acceso a la vivienda en la ciudad.

Desde el PSdeG advierten de que la situación “non admite máis demoras nin escusas entre administracións”, al tratarse de un problema que afecta tanto al ámbito municipal como al autonómico. Bouza acusó al gobierno local del BNG de mantener Santiago paralizado en esta materia y de incumplir su propio programa electoral, en el que figuraba la reclamación a la Xunta de un banco gallego de vivienda para movilizar pisos vacíos a precios accesibles.

Críticas al BNG y al PP

El dirigente socialista lamentó la falta de apoyo del BNG y del Partido Popular a las propuestas socialistas presentadas en el Parlamento para movilizar vivienda vacía. En este sentido, se mostró especialmente crítico con el Bloque, al recordar que la creación de un banco público de vivienda formaba parte del compromiso electoral con el que Goretti Sanmartín concurrió a las elecciones municipales.

En el ámbito local, Bouza reclamó al Concello que actúe sin esperar a otras administraciones. “O que queremos hoxe é reclamar á alcaldesa que no ámbito local se faga ese banco público municipal, como se está facendo noutros concellos como Lugo”, señaló, insistiendo en que existen competencias directas para poner en marcha esta medida.

En clave autonómica, el diputado socialista cargó contra la política de la Xunta de Galicia y del Partido Popular, citando el programa Fogar Vivo. “De máis de 500.000 vivendas baleiras en Galicia, este programa moveu supostamente axudas a 239. Esta é a política da Xunta para mobilizar a vivenda baleira. Isto é unha auténtica vergoña”, denunció, cuestionando además que las promesas de nueva vivienda pública sean suficientes para dar respuesta a la situación actual.

Una demanda en aumento en Santiago

Bouza puso el foco en el incremento de la demanda de vivienda pública, subrayando que en Santiago de Compostela aumentó un 45 % en solo doce meses, mientras que en el conjunto de Galicia supera ya las 28.400 personas, frente a las 22.000 registradas hace pocos meses. A su juicio, estos datos evidencian que las políticas actuales no están dando respuesta a la emergencia habitacional.

Desde el PSdeG reclaman así la puesta en marcha inmediata de un banco público municipal de alquiler en Santiago y exigen a la alcaldesa que cumpla su compromiso electoral reclamando a la Xunta la creación de un banco público gallego de vivienda, al considerar que las promociones de nueva construcción no ofrecerán soluciones a corto plazo.