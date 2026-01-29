Mi cuenta

Santiago de Compostela

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes

Aitor Bouza defiende la regularización como una política social y critica al PP por votar contra la revalorización de las pensiones

Redacción
29/01/2026 13:41
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia
Cedida
El PSdeG de Santiago de Compostela expresó este jueves su respaldo a las medidas impulsadas por el Gobierno central para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Así lo trasladó el secretario xeral del PSOE compostelano y diputado autonómico, Aitor Bouza, en una comparecencia pública en la capital gallega.

Bouza puso en valor las iniciativas del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, al considerar que avanzan en el reconocimiento de los derechos humanos. “Entendemos que las personas y los derechos humanos ni se negocian ni se prohíben y, por lo tanto, todo lo que vaya encaminado a garantizarlos va a contar siempre con nuestro apoyo”, afirmó el dirigente socialista, que defendió estas políticas como medidas sociales y respetuosas al máximo con los derechos humanos

Regularización y mercado laboral

Durante su intervención, Bouza insistió en que las personas no son mercancías ni moneda de cambio, y subrayó que las actuaciones del Gobierno se orientan al reconocimiento efectivo de los derechos humanos. Además, señaló que la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes puede tener una “segunda derivada” positiva para la economía, al facilitar su incorporación a sectores que actualmente necesitan mano de obra.

En la misma comparecencia, el secretario xeral del PSdeG de Santiago también se refirió al voto del Partido Popular en contra del decreto que incluía la revalorización de las pensiones. A su juicio, esta posición evidencia la falta de compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con las personas pensionistas.

