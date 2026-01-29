El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal. PP de Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, propuso este jueves en el Pleno municipal la retirada inmediata de los radares del paso subterráneo de Conxo. En caso de que el gobierno local no acceda, el dirigente popular planteó que el ejecutivo de BNG y CA se comprometa a bajar los impuestos en la misma cuantía en la que se incrementen las multas.

Según expuso Verea, el PP concurrió a las elecciones municipales con el compromiso de retirar estos dispositivos, una promesa que —afirmó— mantiene vigente. En este contexto, pidió al resto de grupos políticos que aclaren su posición y cuestionó el cambio de criterio del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, al considerar que cuando estaba en la oposición se manifestó en contra de los radares y ahora defiende su ampliación.

Críticas al modelo de seguridad vial

Durante su intervención, Verea sostuvo que la compra e instalación de nuevos radares y vehículos móviles “responde a un afán recaudatorio”, al entender que no se han adoptado previamente otras medidas para moderar la velocidad en los accesos a la ciudad. El dirigente popular vinculó esta iniciativa con el anuncio realizado días atrás por el propio gobierno municipal, en el que destacaba un balance positivo en seguridad vial, con menos accidentes y atropellos y sin puntos negros.

En esa línea, el líder del PP afirmó que el ejecutivo local busca incrementar en tres millones de euros la recaudación por multas, una afirmación que atribuyó a la necesidad de financiar el aumento de asesores y directivos. Desde el Partido Popular insistieron en que, si el gobierno municipal se define como “o goberno da xente”, debería reducir gastos en otras partidas en lugar de aumentar sanciones e impuestos.