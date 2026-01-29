Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP solicita la retirada de los radares de Conxo y pide rebajas fiscales si aumentan las multas

El líder de la formación en Santiago, Borja Verea, acusa al gobierno municipal de cambiar de postura y sostiene que la medida responde a un afán recaudatorio

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 12:45
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, durante su intervención en el Pleno municipal.
PP de Santiago
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, propuso este jueves en el Pleno municipal la retirada inmediata de los radares del paso subterráneo de Conxo. En caso de que el gobierno local no acceda, el dirigente popular planteó que el ejecutivo de BNG y CA se comprometa a bajar los impuestos en la misma cuantía en la que se incrementen las multas.

Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología

Más información

Según expuso Verea, el PP concurrió a las elecciones municipales con el compromiso de retirar estos dispositivos, una promesa que —afirmó— mantiene vigente. En este contexto, pidió al resto de grupos políticos que aclaren su posición y cuestionó el cambio de criterio del gobierno municipal encabezado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, al considerar que cuando estaba en la oposición se manifestó en contra de los radares y ahora defiende su ampliación.

Críticas al modelo de seguridad vial

Durante su intervención, Verea sostuvo que la compra e instalación de nuevos radares y vehículos móviles “responde a un afán recaudatorio”, al entender que no se han adoptado previamente otras medidas para moderar la velocidad en los accesos a la ciudad. El dirigente popular vinculó esta iniciativa con el anuncio realizado días atrás por el propio gobierno municipal, en el que destacaba un balance positivo en seguridad vial, con menos accidentes y atropellos y sin puntos negros.

En esa línea, el líder del PP afirmó que el ejecutivo local busca incrementar en tres millones de euros la recaudación por multas, una afirmación que atribuyó a la necesidad de financiar el aumento de asesores y directivos. Desde el Partido Popular insistieron en que, si el gobierno municipal se define como “o goberno da xente”, debería reducir gastos en otras partidas en lugar de aumentar sanciones e impuestos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos

El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general
Redacción
Aitor Bouza, secretario xeral del PSdeG en Santiago y diputado en el Parlamento de Galicia

El PSdeG de Santiago respalda las medidas del Gobierno para garantizar los derechos de las personas migrantes
Redacción
Juan José Sánchez Castro, jefe del Servicio de Atención Primaria de A Estrada, en el centro de la imagen, uno de los impulsores del modelo avanzado de e-consulta entre Primaria y Cardiología

Un sistema creado en Santiago evita una de cada seis consultas presenciales en cardiología
Eladio González Lois
Aitor Bouza

El PSdeG exige activar un banco público de alquiler en Santiago
Eladio González Lois