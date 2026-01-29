El Pleno del Concello da cuenta del nombramiento del nuevo secretario y la interventora general

Sesión plenaria del Concello de Santiago en la que se dio cuenta de los nuevos nombramientos Concello de Santiago

El Pleno del Concello de Santiago de Compostela tomó conocimiento este jueves 29 del nombramiento de Miguel Piñeiro Souto y Marta Oviedo Creo como secretario de Administración Municipal e interventora general, respectivamente. La Corporación municipal fue informada de estas incorporaciones en la sesión plenaria de enero, tras formalizarse mediante decretos de Alcaldía.

Libre designación y perfiles técnicos

La asignación de ambos puestos, reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, se realizó por el sistema de libre designación, considerando los perfiles más idóneos para las necesidades de la Administración municipal.

En el caso de la Secretaría Xeral de Administración Municipal, Miguel Piñeiro Souto pasa a cubrir la segunda plaza de secretario, al ser valorado como el candidato más adecuado por su formación y experiencia contrastada en administración electrónica y modernización administrativa, ámbitos considerados clave en el funcionamiento interno del Concello.

Para la Intervención Xeral, Marta Oviedo Creo fue considerada la candidata más idónea por su amplia experiencia profesional, su formación y su trayectoria en procesos de implantación de herramientas de administración electrónica, entre otros ámbitos vinculados a la gestión económico-financiera.