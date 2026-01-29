Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Descuentos especiales y libros desde 1 euro: Área Central llena de planes el final de enero

El centro comercial de Fontiñas lanza promociones especiales desde este jueves y acoge el primer Outlet del libro gallego hasta el 7 de febrero

Eladio Lois
Eladio Lois
29/01/2026 07:12
El centro comercial Área Central, en Fontiñas, celebra desde este jueves 29 de enero y hasta el sábado 31 una nueva edición de su Long Weekend, una campaña mensual que ofrece descuentos adicionales en numerosos establecimientos durante el último fin de semana de cada mes.

La iniciativa busca facilitar las compras de invierno y ampliar las opciones de ahorro para la clientela, con rebajas extra sobre los precios outlet habituales. En esta edición participan marcas con outlet exclusivo en Galicia como Bimba y Lola, Scalpers o El Ganso, entre otras. Los establecimientos adheridos pueden identificarse a través de la cartelería específica de la campaña en sus escaparates.

Preparativos técnicos durante la grabación de la nueva producción de Netflix en el casco histórico

Santiago se convierte en plató de Netflix con el rodaje de la serie 'Lobo'

Más información

Durante estos tres días, los clientes podrán encontrar promociones especiales en productos de temporada como botas, abrigos, jerséis, camisas, bufandas o bolsos, pensados para afrontar los meses de frío y lluvia.

Libros en gallego desde 1 euro

De forma paralela al Long Weekend, Área Central acoge desde este jueves y hasta el sábado 7 de febrero el I Outlet del libro gallego, una iniciativa organizada junto al Consorcio Editorial Galego que pone el foco en la promoción de la lectura en lengua gallega.

El espacio contará con cientos de títulos en gallego, de todos los géneros y para todas las edades, a precios reducidos, con la mayoría de los libros situados entre 1 y 10 euros. El punto de venta estará ubicado en la zona azul del centro comercial.

El Outlet del libro gallego se enmarca además en un calendario simbólico, próximo a dos fechas destacadas: el Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, y el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro, el día 23 del mismo mes. 

Actividades para el público infantil

La programación se completa con actividades dirigidas a los más pequeños. Este sábado 30, a las 18.00 horas, se celebrará el taller de ilustración Pintando a Rosalía, que incluirá premios para las mejores obras, reforzando así el carácter cultural y familiar de la propuesta.

Con esta doble iniciativa, Área Central combina promociones comerciales y actividades culturales, convirtiendo el final de enero en una cita destacada para las compras y la cultura en Santiago de Compostela.

