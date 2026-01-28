Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago se convierte en plató de Netflix con el rodaje de la serie 'Lobo'

La producción de Vaca Films graba estos días en distintos puntos emblemáticos de la ciudad y prevé tomar nuevas escenas en la plaza del Obradoiro

Eladio Lois
Eladio Lois
28/01/2026 13:31
Preparativos técnicos durante la grabación de la nueva producción de Netflix en el casco histórico
Preparativos técnicos durante la grabación de la nueva producción de Netflix en el casco histórico
Eladio Lois
Santiago de Compostela se ha convertido estos días en escenario del rodaje de Lobo, una serie de Netflix producida por Vaca Films que se filma desde este lunes en distintos puntos del casco histórico. Por el momento, y más allá del título, la productora, la plataforma de destino y su ambientación de época, apenas han trascendido detalles sobre una producción que mantiene un notable hermetismo en torno a su argumento y reparto, aunque fuentes internas del proyecto han confirmado la presencia de actores de renombre como Luis Tosar.

Según confirmó el propio equipo que trabaja actualmente en la producción audiovisual, el rodaje se desarrolla este miércoles en la Plaza de Platerías, uno de los espacios más reconocibles del conjunto monumental compostelano, y está previsto que el viernes las grabaciones se trasladen a la Plaza del Obradoiro, en pleno corazón de la ciudad. 

Sinopsis

La serie, titulada Lobo, narra la historia del que está considerado el primer asesino en serie de la historia de España, un personaje cuyas víctimas eran habitualmente mujeres. Según la tradición histórica y la documentación existente, el protagonista utilizaba los restos de las víctimas para fabricar jabón, un elemento que ha contribuido a convertir su figura en una de las más perturbadoras del imaginario criminal español.

El silencio oficial sobre el contenido de la serie contrasta con la intensa actividad logística que ha precedido al inicio de las grabaciones. Además de Santiago, la producción contará con localizaciones en otros puntos de Galicia, incluidos municipios rurales como Folgoso do Courel y O Incio, donde la presencia del equipo ha ocupado numerosos establecimientos durante las últimas semanas.

Por ahora, no se ha comunicado una fecha de estreno ni más detalles sobre el desarrollo de la serie, pero su paso por la capital gallega vuelve a situar a Santiago en el mapa audiovisual de las grandes plataformas de streaming.

