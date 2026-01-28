Santiago impulsa más de un centenar de talleres de improvisación para revitalizar el gallego entre la juventud

Alumnado participando en una sesión de improvisación oral Concello de Santiago

Santiago de Compostela vuelve a situarse en el centro de las políticas de dinamización lingüística con la novena edición del Enreguéifate, un proyecto que apuesta por la improvisación oral en gallego como herramienta para conectar con la juventud. La iniciativa suma este año un total de 109 talleres escolares, que se desarrollarán en 48 centros educativos de los concellos de Santiago de Compostela, Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra y Teo, lo que supone un nuevo récord de participación.

Los obradoiros están dirigidos al alumnado de 5º y 6º de Primaria y de la ESO y buscan despertar el interés por los géneros de improvisación oral en gallego, creando espacios de expresión, socialización y construcción colectiva en la lengua propia entre la gente joven.

Las sesiones están dinamizadas por referentes y profesionales de la regueifa como Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Nuria das Cruces, O Rabelo, Xairo de Herbón, Cristian de Burela y Manuele Pardo, que trasladan a las aulas una tradición viva de la poesía popular oral, adaptada a los códigos y realidades del alumnado actual.

Como en cada edición, el Enreguéifate impulsa también su certamen de regueifas en vídeo, una de las citas más destacadas del proyecto. En la edición anterior, la convocatoria se cerró con casi un centenar de participaciones, consolidando el formato como una vía eficaz para acercar la improvisación oral a públicos diversos.

El plazo de inscripción para esta novena edición permanecerá abierto hasta el 6 de marzo. Para participar es necesario enviar uno o varios vídeos de un máximo de tres minutos, en los que aparezcan al menos dos personas improvisando sobre un tema libre. La inscripción debe realizarse a través de la web del proyecto, donde también pueden consultarse las bases completas.