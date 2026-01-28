Sanmartín confía en un acuerdo para aprobar los presupuestos y descarta una cuestión de confianza

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Archivo

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se mostró este miércoles optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que permita aprobar los presupuestos municipales de 2026, que se llevarán al pleno del próximo mes de febrero. En declaraciones a los medios, la regidora descartó tener que recurrir a una cuestión de confianza y afirmó que “hay mucho margen para llegar a un acuerdo”.

Sanmartín explicó que ya se ha reunido en tres ocasiones tanto con el PSOE como con las concejalas no adscritas, y subrayó que varios de los asuntos abordados en esos encuentros ya están incorporados en el proyecto presupuestario. En este sentido, defendió que las conversaciones parten de una base compartida que facilita el entendimiento entre las distintas formaciones.

Preguntada por la ausencia de iniciativas del gobierno local en el pleno de este jueves, la alcaldesa señaló que se trata de una situación puntual, al considerar “bastante habitual” que en el mes de enero no se presenten nuevas propuestas tras un final de año marcado por un elevado número de sesiones plenarias.

Cruce de posiciones con el PSOE

En paralelo, el PSOE de Santiago reclamó este miércoles en el Pazo de Raxoi “más ambición” en los presupuestos municipales de este ejercicio. En respuesta a estas críticas, la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, recordó que se trata del presupuesto más alto de la historia del Concello de Santiago.

Rozas defendió la voluntad real del gobierno local de alcanzar un acuerdo, asegurando que son “las principales interesadas en llegar a un acuerdo cuanto antes”. Asimismo, destacó el incremento de las partidas destinadas a áreas como la social, educativa, deportiva y de movilidad, poniendo el acento en esta última en la entrada en vigor de un nuevo contrato de transporte público.

La edil coincidió con la alcaldesa en mostrarse optimista ante la posibilidad de cerrar un pacto, al considerar que el proyecto presupuestario “puede representar a una mayoría de la corporación municipal” y que recoge numerosas demandas trasladadas en los últimos años por los servicios técnicos municipales.