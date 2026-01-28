Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sanmartín confía en un acuerdo para aprobar los presupuestos y descarta una cuestión de confianza

La alcaldesa asegura que las conversaciones con el PSOE y las concejalas no adscritas avanzan y que parte de sus demandas ya están recogidas en las cuentas

Redacción
28/01/2026 16:08
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín
Archivo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se mostró este miércoles optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que permita aprobar los presupuestos municipales de 2026, que se llevarán al pleno del próximo mes de febrero. En declaraciones a los medios, la regidora descartó tener que recurrir a una cuestión de confianza y afirmó que “hay mucho margen para llegar a un acuerdo”.

Exterior del centro de salud de Conxo

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo

Más información

Sanmartín explicó que ya se ha reunido en tres ocasiones tanto con el PSOE como con las concejalas no adscritas, y subrayó que varios de los asuntos abordados en esos encuentros ya están incorporados en el proyecto presupuestario. En este sentido, defendió que las conversaciones parten de una base compartida que facilita el entendimiento entre las distintas formaciones.

Preguntada por la ausencia de iniciativas del gobierno local en el pleno de este jueves, la alcaldesa señaló que se trata de una situación puntual, al considerar “bastante habitual” que en el mes de enero no se presenten nuevas propuestas tras un final de año marcado por un elevado número de sesiones plenarias. 

Cruce de posiciones con el PSOE

En paralelo, el PSOE de Santiago reclamó este miércoles en el Pazo de Raxoi “más ambición” en los presupuestos municipales de este ejercicio. En respuesta a estas críticas, la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, recordó que se trata del presupuesto más alto de la historia del Concello de Santiago.

María Rozas
María Rozas
Concello de Santiago

Rozas defendió la voluntad real del gobierno local de alcanzar un acuerdo, asegurando que son “las principales interesadas en llegar a un acuerdo cuanto antes”. Asimismo, destacó el incremento de las partidas destinadas a áreas como la social, educativa, deportiva y de movilidad, poniendo el acento en esta última en la entrada en vigor de un nuevo contrato de transporte público.

La edil coincidió con la alcaldesa en mostrarse optimista ante la posibilidad de cerrar un pacto, al considerar que el proyecto presupuestario “puede representar a una mayoría de la corporación municipal” y que recoge numerosas demandas trasladadas en los últimos años por los servicios técnicos municipales.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Presentación de la 43ª Festa da Filloa de Lestedo en el CIFP Compostela

Lestedo se prepara para la Festa da Filloa, una de las grandes citas del Entroido gallego
Eladio González Lois
El alero bahameño, en una imagen de archivo durante un partido oficial

El Monbus Obradoiro refuerza su plantilla con la llegada de Travis Munnings
Eladio González Lois
Exterior del centro de salud de Conxo

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo
Martín Campos
Representantes de Servicios Sociales y de la consultora Deloga en el anuncio de la iniciativa

Los niños de Santiago toman la palabra con un nuevo órgano de participación municipal
Eladio González Lois