Santiago de Compostela

Lucía Freitas, Premio Impacto Social de Empresarias Galicia 2025

La chef compostelana recibe el galardón por una trayectoria que conecta empresa, territorio y sector primario desde una perspectiva social y feminista

Eladio Lois
Eladio Lois
28/01/2026 14:06
Lucia Freitas y Cervezas 1906 presentan Imperfectxs. Foto de Eladio Lois (27)
La chef compostelana Lucía Freitas ha sido distinguida con el Premio Impacto Social en la edición 2025 de los Premios Empresarias Galicia, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria profesional que va más allá de la alta cocina y que sitúa el compromiso social en el centro del proyecto empresarial.

El galardón reconoce una forma de entender la empresa vinculada al territorio, a la memoria colectiva y a las personas que lo sostienen, destacando el papel de la gastronomía como herramienta de transformación social. Desde la organización subrayan que el impacto social también se construye desde la iniciativa privada, cuando esta incorpora valores de cuidado, conexión y responsabilidad comunitaria. 

Amas da Terra, un proyecto con raíz social

Buena parte de este reconocimiento se apoya en Amas da Terra, un proyecto impulsado por Lucía Freitas que articula una red social, cultural y gastronómica centrada en las mujeres del sector primario gallego. Productoras, mariscadoras, agricultoras y ganaderas ocupan el eje central de esta iniciativa, que busca visibilizar su trabajo, dignificar su papel y generar impacto real en Galicia.

El jurado destaca que se trata de una propuesta que trasciende lo culinario para incidir en cuestiones como la igualdad, la sostenibilidad, la transmisión de saberes y la defensa del rural, integrando estos valores en un modelo empresarial con proyección y coherencia. 

Un liderazgo que conecta y cuida

El Premio Impacto Social reconoce así un liderazgo que transforma, conecta y cuida, y que demuestra que la empresa puede ser también un espacio desde el que impulsar cambios sociales profundos. En el caso de Lucía Freitas, ese enfoque se traduce en una práctica profesional comprometida con el entorno y con las personas que forman parte de la cadena alimentaria.

La entrega del galardón tendrá lugar en la gala de los Premios Empresarias Galicia, que se celebrará el 6 de febrero, un evento que volverá a reunir a referentes del ámbito empresarial gallego para reconocer proyectos con impacto económico y social.

