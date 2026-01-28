Los niños de Santiago toman la palabra con un nuevo órgano de participación municipal

Representantes de Servicios Sociales y de la consultora Deloga en el anuncio de la iniciativa Concello de Santiago

El Concello de Santiago pondrá en marcha durante el primer semestre del año el proceso para la creación del Consejo Municipal de la Infancia, un órgano estable de participación que permitirá a los niños y niñas ejercer su derecho a ser escuchados y formar parte activa de la vida municipal. El anuncio fue realizado este martes por la concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, quien subrayó que esta iniciativa da cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de la Infancia, que insta a garantizar que la opinión de los menores sea tenida en cuenta en los asuntos que les afectan.

Un órgano para escuchar a la infancia

El futuro Consejo Municipal de la Infancia tendrá carácter consultivo y permitirá a los niños y niñas expresar sus preocupaciones, formular propuestas y participar en el diseño de acciones que les afectan de manera directa, al tiempo que se refuerza el aprendizaje de valores democráticos.

Para su creación, el Concello impulsará un proceso participativo que implicará a todos los centros educativos de Educación Primaria de Santiago, a las ANPAS y a entidades del tercer sector y del tejido asociativo vinculadas a la infancia. La hoja de ruta comenzará con la presentación de la iniciativa a los centros educativos, para la que ya está convocada una primera reunión el 3 de febrero. Además, se celebrarán sesiones informativas dirigidas al profesorado y se distribuirán materiales explicativos para las familias.

Posteriormente, se realizarán encuentros con el alumnado en los centros para explicar el proyecto, fomentar su implicación y recoger propuestas iniciales.

Un proceso con participación activa

La siguiente fase será la creación de un grupo impulsor, integrado por niños y niñas de entre 9 y 12 años, de 4º, 5º y 6º de Primaria, que podrán formar parte del proceso por iniciativa propia o a propuesta del profesorado, las ANPAS o entidades sociales. Este grupo definirá el funcionamiento del futuro Consejo de la Infancia, los temas a tratar y la organización de las reuniones, además de trabajar en el reglamento que deberá ser aprobado posteriormente por el Pleno de la Corporación.

El objetivo del Concello es que el proceso esté culminado, con la constitución formal del Consejo Municipal de la Infancia, antes de que finalice el presente curso escolar. Los integrantes del grupo impulsor podrán formar parte inicialmente del órgano como consejeros y consejeras infantiles.

Además de reconocer la participación de la infancia como un derecho fundamental, el nuevo consejo promoverá la igualdad de oportunidades, reforzará valores como la cohesión social y la corresponsabilidad y permitirá mejorar las políticas públicas incorporando la mirada de los menores, estableciendo canales estables de colaboración entre centros educativos, familias, profesorado, entidades sociales y la administración local.

Para participar en el proceso o solicitar más información, el Concello ha habilitado el correo electrónico conselloinfancia@santiagodecompostela.gal y el teléfono 604 04 73 37.