Lestedo se prepara para la Festa da Filloa, una de las grandes citas del Entroido gallego

Presentación de la 43ª Festa da Filloa de Lestedo en el CIFP Compostela Cedida

El Concello de Boqueixón presentó este martes en Santiago de Compostela el programa de la 43ª Festa da Filloa de Lestedo, cuyo día grande será el domingo 22 de febrero, coincidiendo con el Domingo de Piñata. El acto tuvo lugar en el CIFP Compostela y contó con la participación del alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, y del presidente de la Asociación Cultural da Filloa, Juan Manuel Silva Hermida, además de representantes institucionales y del ámbito cultural.

En la presentación intervinieron también el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; el diputado provincial Xosé Luís Penas Corral; el director del CIFP Compostela, Ramiro Esparís; y la actriz y presentadora María Mera.

Autoridades y representantes institucionales, durante la presentación de la fiesta Cedida

Durante su intervención, el alcalde puso en valor el trabajo conjunto de la Asociación Cultural da Filloa, el personal municipal, las entidades colaboradoras y las empresas patrocinadoras, así como la labor desarrollada durante años por José Manuel Canabal, expresidente de la asociación, que culminó con el reconocimiento de la fiesta como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Rodeiro destacó además el patrimonio cultural, gastronómico y paisajístico de Boqueixón, con el Pico Sacro como uno de sus principales referentes.

Un Domingo de Piñata marcado por la tradición

El domingo 22 de febrero será el punto álgido de la programación con la celebración del IX Gran Desfile Intermunicipal de los Xenerais da Ulla, en el que participarán cerca de medio centenar de xenerais y xeneralas procedentes de municipios como A Estrada, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra, Vila de Cruces y el propio Boqueixón.

Xenerais da Ulla, en un desfile

Las máquinas filloeiras comenzarán a funcionar a las 08.00 horas, con una producción estimada de unas 2.000 filloas por hora, a las que se sumará la elaboración tradicional a la piedra y las filloas rellenas, tanto dulces como saladas. A mediodía tendrá lugar el pregón, el Gran Alto dos Xenerais da Ulla, el tradicional Cocido da Filloa y, ya por la tarde, una verbena popular.

Román Rodríguez subrayó que la Festa da Filloa ha pasado de ser una celebración local a convertirse en un valor patrimonial que genera convivencia, identidad y retorno económico, mientras que José Manuel Merelles situó la Filloa de Lestedo entre las grandes celebraciones gallegas, recordando que solo una minoría de fiestas cuentan con la distinción de Interés Turístico Nacional.

Showcookings y actividades para todos los públicos

La programación paralela arrancará el viernes 13 de febrero con el Filloa Cooking, que incluirá cinco showcookings gratuitos en el local social de Lestedo. Entre las propuestas figuran maridajes con vinos de la Ribeira do Ulla, recetas de aprovechamiento del Cocido de Lalín, sesiones sin gluten y la iniciativa Filloa Accesible, dirigida en esta edición a personas asociadas a la ONCE.

El público infantil contará con la Escola Filloeira, talleres formativos y la celebración de la Festa da Filloíña, prevista para el sábado 14 de febrero, con actuaciones musicales, pregón infantil, atranques de xeneraliños y un concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona. La programación se completará con la Feira da Filloa y una nueva edición del Filloa Folk.

Con 43 ediciones a sus espaldas, la Festa da Filloa de Lestedo se consolida como una de las grandes citas del Entroido en Galicia, combinando tradición, gastronomía y participación vecinal.