La reforma del cruce del Hórreo culmina un plan de accesibilidad con 17 actuaciones en toda la ciudad

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, durante la visita a las obras en la rúa do Hórreo Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, visitó este martes las obras de mejora de la accesibilidad que se están ejecutando en la rúa do Hórreo, en el cruce con la rúa Gómez Ulla. Se trata de la última intervención de un conjunto de 17 actuaciones desarrolladas a lo largo de 2025 en distintos puntos de la ciudad, con una inversión global próxima a los 300.000 euros.

La regidora estuvo acompañada por el concejal de Obras, Xesús Domínguez, y por personal técnico municipal. Durante la visita, Sanmartín destacó que estas actuaciones tienen en cuenta incidencias trasladadas por la vecindad a través de diferentes canales de participación ciudadana, como la Liña Verde.

“Se trata de una de las 17 actuaciones que estamos haciendo por toda la ciudad para mejorar la accesibilidad, para humanizar las calles y garantizar la accesibilidad universal”, explicó la alcaldesa a pie de obra. En este sentido, incidió en la apuesta del gobierno local por “un modelo urbanístico transformador, sostenible y feminista, que priorice a las personas que van a pie”.

La intervención en el cruce del Hórreo permite ampliar la acera frente a la actual isla de parada de vehículos, creando una línea de continuidad a lo largo de toda la calle para que los peatones puedan desplazarse sin obstáculos ni barreras. Según explicó Sanmartín, la actuación hará el entorno “mucho más accesible para todas las personas con problemas de movilidad funcional” y servirá como modelo para futuras intervenciones en otros puntos de la ciudad.

La alcaldesa subrayó que la prioridad del Concello es que las personas que se desplazan a pie tengan “prioridad absoluta”, defendiendo que este tipo de actuaciones, ejecutadas de forma progresiva en distintos barrios, pueden acabar transformando la configuración urbana de Santiago.

Obra de ampliación de la acera en el Hórreo Concello de Santiago

Las obras mejoran el tránsito peatonal mediante la reubicación del paso de peatones, el aumento de la superficie de la acera y una mejor configuración del carril de circulación de vehículos, facilitando los giros. También contemplan la recolocación de la plaza adaptada para personas con movilidad reducida en la rúa do Hórreo, la incorporación de una nueva plaza de carga y descarga y el mantenimiento de otra plaza adaptada en la rúa Gómez Ulla. Además, se instalarán elementos de calmado del tráfico, nuevos sumideros, señalización vertical e incorporación de verde urbano.

Además de la rúa do Hórreo, el plan de accesibilidad ejecutado en 2025 incluyó actuaciones en otros puntos de la ciudad, como el cruce de la rúa Avío, la rúa do Lavadoiro, Quiroga Palacios con Costa do Vedor —pendiente aún de una actuación final—, el acceso al CEIP Apóstol Santiago, la rúa Xasmíns o la rúa Betanzos, entre otros enclaves.