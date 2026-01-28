Galicia reduce la exclusión social, pero crece la fragilidad y la precariedad estructural

Representantes de Cáritas y de la Fundación FOESSA, al comienzo de la presentación del informe Eladio Lois

La exclusión social en Galicia se ha reducido en los últimos años, pero lo ha hecho al precio de una mayor fragilidad estructural. Así lo recoge el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en Galicia, presentado este martes en Santiago de Compostela por la Fundación FOESSA junto a Cáritas en Galicia, un documento que dibuja una comunidad menos excluida en términos estrictos, pero mucho más vulnerable.

Entre 2018 y 2024, la exclusión social pasó del 16,8 % al 12,7 % de la población gallega, lo que supone unas 342.000 personas. Sin embargo, este descenso se explica casi exclusivamente por la reducción de la exclusión moderada, mientras que la exclusión severa apenas varía y sigue afectando a unas 168.000 personas, en torno al 6,3 % de la población.

Más integración precaria y menos estabilidad social

El informe advierte de un deterioro significativo del espacio de la integración. La integración plena cae 8,6 puntos porcentuales, mientras que la integración precaria aumenta con fuerza, pasando del 31,1 % al 43,8 % de la población. Es decir, cada vez más personas no están formalmente excluidas, pero viven en una situación de vulnerabilidad constante, expuestas a caer en la exclusión ante cualquier crisis.

Durante la presentación, el coordinador técnico del informe para la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, alertó de que “el mayor riesgo es normalizar la fragilidad”, subrayando que cuando una parte tan amplia de la población vive en equilibrio inestable, la exclusión severa puede crecer con rapidez.

El coordinador técnico del informe para la Fundación FOESSA, Thomas Ubrich, durante su intervención Eladio Lois

La vivienda, principal factor de exclusión

La vivienda emerge como el principal eje de desigualdad y exclusión social en Galicia. El 26 % de los hogares presenta algún indicador de exclusión residencial y más de 78.000 hogares soportan gastos excesivos de vivienda que los sitúan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar alquiler o hipoteca.

Además, alrededor de 160.000 personas viven en situaciones de vivienda insegura y cerca de 170.000 en condiciones de insalubridad, hacinamiento o mala habitabilidad. Entre 2018 y 2024, el precio de la vivienda aumentó un 21 % y el del alquiler un 28 %, con una cuota mediana en Galicia de 732 euros, muy por encima del crecimiento de los ingresos reales.

Desde Cáritas en Galicia se advirtió de que la vivienda ha dejado de ser un factor de protección y se ha convertido en un auténtico cuello de botella para la integración social.

Empleo y salarios: una recuperación insuficiente

Galicia ha mejorado algunos indicadores laborales: la ocupación crece un 6 %, el paro baja del 13 % al 9 % y la temporalidad se reduce al 16 %. Sin embargo, esta mejora no se traduce en integración social para una parte relevante de la población. Los salarios reales apenas han crecido un 0,7 % una vez descontada la inflación y la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6 % de las personas ocupadas.

“El empleo ya no garantiza salir de la exclusión”, recoge el informe, que identifica esta paradoja como uno de los principales retos de las políticas sociales y laborales.

Pobreza, carencias materiales y salud

En 2024, el 14 % de la población gallega, unas 381.000 personas, se encontraba en riesgo de pobreza, frente al 22 % de 2020. La pobreza severa afecta al 6 %, unas 158.000 personas. Pese a la mejora de estos indicadores, persisten altos niveles de fragilidad cotidiana: el 27 % no puede afrontar gastos imprevistos, el 17 % no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 4 % no puede permitirse una alimentación suficiente de forma regular.

El informe alerta también de la insuficiente cobertura del sistema de garantía de ingresos. El Ingreso Mínimo Vital alcanza solo al 51 % de las personas en pobreza severa en Galicia, mientras que la RISGA ha reducido su cobertura a la mitad, pasando del 0,94 % al 0,50 % de la población.

Soledad, vínculos debilitados y mirada social

La exclusión social impacta de forma directa en la percepción de la salud, especialmente la mental. El 18 % de la población gallega, más de 480.000 personas, presenta problemas de exclusión en cuidados de la salud. El 29,8 % valora negativamente su salud física y el 18 % su salud mental, porcentajes superiores a la media estatal.

El aislamiento social y la soledad no deseada también crecen de forma significativa: mientras afectan al 4 % de los hogares integrados, alcanzan al 25 % de los hogares en exclusión severa.

Durante el acto celebrado en Santiago, se proyectó además un cortometraje que pretende visibilizar el sentimiento de marginación que experimentan las personas en situación de exclusión, una pieza audiovisual concebida como herramienta de sensibilización para trasladar al conjunto de la sociedad una realidad que, según advierte el informe, ya no se limita a los márgenes.

Llamada a la responsabilidad colectiva

Desde la Fundación FOESSA y Cáritas en Galicia se insistió en que el informe no es solo un diagnóstico, sino una herramienta para la acción. Ambas entidades reclamaron políticas estructurales y sostenidas, un refuerzo de los sistemas de protección y la construcción de un nuevo pacto social que sitúe la vida, los cuidados y la cohesión social en el centro de las decisiones públicas, advirtiendo de que, sin estas medidas, la fragilidad social tenderá a cronificarse.