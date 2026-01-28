El Monbus Obradoiro refuerza su plantilla con la llegada de Travis Munnings

El alero bahameño, en una imagen de archivo durante un partido oficial Archivo

El Monbus Obradoiro ha anunciado la incorporación de Travis Munnings como nuevo refuerzo para su plantilla. El alero bahameño, de 31 años y 1,98 metros, llega para aportar capacidad física, versatilidad y experiencia en una fase clave de la temporada.

Munnings disputó la primera parte del curso en el Coviran Granada, con el que llegó a debutar esta temporada en la Liga Endesa, acumulando minutos en la máxima categoría del baloncesto español. El jugador conoce bien la competición nacional, ya que la pasada campaña militó en el Flexicar Fuenlabrada, con el que alcanzó la final de la Final Four de ascenso a la ACB.

En la presente temporada en Primera FEB, el alero firmó medias cercanas a los 9 puntos, 4 rebotes y más de una asistencia por partido, aportando solidez en ambos lados de la pista y capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del equipo.

Antes de su llegada a España, Munnings desarrolló una amplia trayectoria internacional en clubes como Louisiana-Monroe Warhawks, La Rochelle, UD Oliveirense, SL Benfica, Boulazac y Pau-Lacq-Orthez, acumulando experiencia en ligas exigentes del panorama europeo.

El jugador ya se encuentra en Santiago de Compostela, donde superará el reconocimiento médico y se incorporará a los entrenamientos del Obradoiro en los próximos días, con el objetivo de estar disponible lo antes posible para el cuerpo técnico.

Desde el club destacan su polivalencia para actuar en las posiciones de alero y ala-pívot, así como su capacidad defensiva, energía en el rebote y conocimiento del juego, cualidades con las que el Obradoiro busca reforzar su rotación y afrontar con mayores garantías el tramo decisivo de la temporada.