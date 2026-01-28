Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Monbus Obradoiro refuerza su plantilla con la llegada de Travis Munnings

El alero bahameño, con experiencia en ACB y Primera FEB, ya se encuentra en Santiago y se incorporará de inmediato a los entrenamientos

Eladio Lois
Eladio Lois
28/01/2026 16:45
El alero bahameño, en una imagen de archivo durante un partido oficial
El alero bahameño, en una imagen de archivo durante un partido oficial
Archivo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Monbus Obradoiro ha anunciado la incorporación de Travis Munnings como nuevo refuerzo para su plantilla. El alero bahameño, de 31 años y 1,98 metros, llega para aportar capacidad física, versatilidad y experiencia en una fase clave de la temporada.

Munnings disputó la primera parte del curso en el Coviran Granada, con el que llegó a debutar esta temporada en la Liga Endesa, acumulando minutos en la máxima categoría del baloncesto español. El jugador conoce bien la competición nacional, ya que la pasada campaña militó en el Flexicar Fuenlabrada, con el que alcanzó la final de la Final Four de ascenso a la ACB.

Lucia Freitas y Cervezas 1906 presentan Imperfectxs. Foto de Eladio Lois (27)

Lucía Freitas, Premio Impacto Social de Empresarias Galicia 2025

Más información

En la presente temporada en Primera FEB, el alero firmó medias cercanas a los 9 puntos, 4 rebotes y más de una asistencia por partido, aportando solidez en ambos lados de la pista y capacidad para adaptarse a distintos roles dentro del equipo.

Antes de su llegada a España, Munnings desarrolló una amplia trayectoria internacional en clubes como Louisiana-Monroe Warhawks, La Rochelle, UD Oliveirense, SL Benfica, Boulazac y Pau-Lacq-Orthez, acumulando experiencia en ligas exigentes del panorama europeo.

El jugador ya se encuentra en Santiago de Compostela, donde superará el reconocimiento médico y se incorporará a los entrenamientos del Obradoiro en los próximos días, con el objetivo de estar disponible lo antes posible para el cuerpo técnico.

Desde el club destacan su polivalencia para actuar en las posiciones de alero y ala-pívot, así como su capacidad defensiva, energía en el rebote y conocimiento del juego, cualidades con las que el Obradoiro busca reforzar su rotación y afrontar con mayores garantías el tramo decisivo de la temporada.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Presentación de la 43ª Festa da Filloa de Lestedo en el CIFP Compostela

Lestedo se prepara para la Festa da Filloa, una de las grandes citas del Entroido gallego
Eladio González Lois
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín

Sanmartín confía en un acuerdo para aprobar los presupuestos y descarta una cuestión de confianza
Redacción
Exterior del centro de salud de Conxo

Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo
Martín Campos
Representantes de Servicios Sociales y de la consultora Deloga en el anuncio de la iniciativa

Los niños de Santiago toman la palabra con un nuevo órgano de participación municipal
Eladio González Lois