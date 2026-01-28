Denuncian falta de atención pediátrica diaria en el centro de salud de Conxo

Exterior del centro de salud de Conxo Archivo

El centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela, se encuentra sin atención pediátrica diaria desde el pasado 20 de enero de 2026, según ha denunciado la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS, que alerta de un nuevo deterioro en la asistencia sanitaria a la población infantil adscrita a este ambulatorio.

La entidad recuerda que ya en 2018, 2020 y 2021 denunció públicamente demoras de más de un mes para que los niños y niñas pudiesen ser atendidos en el servicio de pediatría del centro y pasar las revisiones correspondientes por edad. Tras aquellos episodios, el ambulatorio fue dotado de un pediatra con cierta estabilidad, una situación que, según la asociación, se ha revertido ahora ante la previsión de una baja prolongada del facultativo.

En la actualidad, el centro de salud solo ofrece atención pediátrica presencial los martes y jueves, mientras que el resto de los días los menores son derivados al centro de salud Concepción Arenal, lo que, a juicio de la asociación, supone un agravamiento de las condiciones de acceso al servicio para las familias.

La Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS sostiene que esta situación vulnera un derecho fundamental de la infancia, al no garantizarse una atención pediátrica continuada. En este sentido, recuerda que la normativa vigente reconoce el derecho de los menores a acceder al máximo nivel posible de salud y a recibir una atención sanitaria adecuada, con especial énfasis en la atención primaria.