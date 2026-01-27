Un reconocimiento internacional premia los primeros avances sostenibles de la USC

Dos alumnas en el campus de la USC Cedida

La Universidade de Santiago de Compostela ha sido distinguida con el Sello al Compromiso de MetaRed S, un reconocimiento que acredita que la institución está dando “los primeros pasos firmes” hacia la sostenibilidad. El distintivo se concede en el marco de la Encuesta de Sostenibilidad Universitaria, una herramienta diseñada para analizar a las universidades en tres dimensiones clave: ambiental, social y de gobernanza.

Según señalan desde MetaRed S, este sello supone un punto de partida para construir un camino de mejora continua, al tiempo que visibiliza los avances logrados por las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.

Reconocimiento al rigor y la transparencia

El vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la USC, Gumersindo Feijoo, valora este distintivo como “un reconocimiento al rigor y a la transparencia de la Universidad en la gestión de los indicadores de sostenibilidad”. El Sello al Compromiso subraya, además, la voluntad de la USC de contribuir activamente a la mejora del impacto social y ambiental de las universidades del ámbito iberoamericano.

Entre las buenas prácticas desarrolladas por la institución compostelana en este ámbito destaca la publicación del cuadro de mando del plan estratégico 2024-2026, que permite realizar un seguimiento del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como la certificación de su memoria de responsabilidad social corporativa conforme a los estándares GRI.

Un proyecto de alcance iberoamericano

La Encuesta de Sostenibilidad Universitaria se enmarca en el proyecto Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas, cuyo objetivo es medir el nivel de madurez de las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad y responsabilidad social universitaria.

MetaRed es un proyecto colaborativo que agrupa a universidades de Iberoamérica para trabajar de forma conjunta sobre los desafíos comunes del sistema universitario, consolidándose como una red internacional de redes que fortalece capacidades y amplía oportunidades. La iniciativa está impulsada por la Fundación Universia y cuenta con el respaldo de Banco Santander.