Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Un reconocimiento internacional premia los primeros avances sostenibles de la USC

El Sello al Compromiso de MetaRed S reconoce a la universidad compostelana por su modelo de mejora continua en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 14:31
Dos alumnas en el campus de la USC
Dos alumnas en el campus de la USC
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La Universidade de Santiago de Compostela ha sido distinguida con el Sello al Compromiso de MetaRed S, un reconocimiento que acredita que la institución está dando “los primeros pasos firmes” hacia la sostenibilidad. El distintivo se concede en el marco de la Encuesta de Sostenibilidad Universitaria, una herramienta diseñada para analizar a las universidades en tres dimensiones clave: ambiental, social y de gobernanza.

Según señalan desde MetaRed S, este sello supone un punto de partida para construir un camino de mejora continua, al tiempo que visibiliza los avances logrados por las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad y responsabilidad social.

Reconocimiento al rigor y la transparencia

El vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la USC, Gumersindo Feijoo, valora este distintivo como “un reconocimiento al rigor y a la transparencia de la Universidad en la gestión de los indicadores de sostenibilidad”. El Sello al Compromiso subraya, además, la voluntad de la USC de contribuir activamente a la mejora del impacto social y ambiental de las universidades del ámbito iberoamericano.

Entre las buenas prácticas desarrolladas por la institución compostelana en este ámbito destaca la publicación del cuadro de mando del plan estratégico 2024-2026, que permite realizar un seguimiento del grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, así como la certificación de su memoria de responsabilidad social corporativa conforme a los estándares GRI.

Un proyecto de alcance iberoamericano

La Encuesta de Sostenibilidad Universitaria se enmarca en el proyecto Análisis Internacional de Implantación de Políticas de Sostenibilidad en IES Iberoamericanas, cuyo objetivo es medir el nivel de madurez de las instituciones de educación superior en materia de sostenibilidad y responsabilidad social universitaria.

MetaRed es un proyecto colaborativo que agrupa a universidades de Iberoamérica para trabajar de forma conjunta sobre los desafíos comunes del sistema universitario, consolidándose como una red internacional de redes que fortalece capacidades y amplía oportunidades. La iniciativa está impulsada por la Fundación Universia y cuenta con el respaldo de Banco Santander.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

:El humorista, Pedro Herrero

Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan
Eladio González Lois
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17
Eladio González Lois
Instalaciones deportivas de Villestro

El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro
Eladio González Lois
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo
Eladio González Lois