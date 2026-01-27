Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan

:El humorista, Pedro Herrero Cedida

Santiago de Compostela acogerá el 1 de febrero de 2026 el espectáculo ‘Born to be guai’, del humorista y creador escénico Pedro Herrero, una propuesta que se mueve entre el humor, el musical y el teatro y que aborda, en clave satírica, la dificultad de adaptarse a los nuevos tiempos.

La función tendrá lugar en el Riquela Club, situado en la calle Preguntoiro. Comenzará a las 19.00 horas y tendrá una duración aproximada de 80 minutos.

La obra se centra en la figura del eterno Peter Pan, un personaje desubicado, sin rumbo claro y con dificultades para encajar en la realidad actual. Ya en plena madurez, el protagonista intenta subirse, casi a la desesperada, al tren de los nuevos tiempos, convirtiéndose de repente en alguien moderno, sostenible y plenamente integrado en las modas contemporáneas.

La sinopsis define al personaje como un inadaptado y antimainstream que trata de reinventarse para ser “super cool”, adoptando discursos y hábitos asociados a lo alternativo, lo ecológico y lo espiritual, en un retrato irónico de la necesidad de encajar y de seguir tendencias, incluso cuando estas resultan forzadas.

Humor para público adulto

Aunque el espectáculo se clasifica dentro del humor, ‘Born to be guai’ va más allá del monólogo tradicional, incorporando elementos teatrales y musicales que refuerzan su carácter escénico.

Las entradas están disponibles desde 17,80 euros, y la propuesta se presenta como una opción para quienes buscan comedia con un enfoque crítico, alejada del humor más convencional y centrada en la sátira social.