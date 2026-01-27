Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo

A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 17:43
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible
USC
O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago de Compostela (Ciqus) vén de acadar un novo proxecto Proof of Concept (PoC) do Consello Europeo de Investigación (ERC), o quinto deste tipo na súa traxectoria. Nesta ocasión, a investigadora Oportunius do Ciqus María Giménez López coordinará o proxecto ‘Zest’, co que se pretende avanzar no desenvolvemento dunha batería recargable máis segura, escalable e de baixo custo para o almacenamento estacionario de enerxía.

‘Zest’ propón unha batería híbrida baseada en zinc, bromo e dióxido de manganeso, unha alternativa que busca superar algunhas das limitacións das tecnoloxías actuais e ofrecer solucións máis estables para o almacenamento enerxético. Con este novo proxecto, María Giménez López convértese, ademais, na primeira investigadora en Galicia en obter un segundo ERC Proof of Concept, un fito pouco habitual no ámbito científico.

O grupo de investigación que lidera traballa no deseño de novos materiais avanzados e electrólitos con aplicacións no eido da enerxía. No marco do proxecto ‘Zest’, o equipo abordará algunhas das principais dificultades das baterías baseadas en zinc mediante o desenvolvemento de novos materiais de eléctrodo e electrólitos, apoiándose en tecnoloxías que xa foron previamente patentadas polo propio grupo.

O obxectivo final do proxecto é avanzar cara a sistemas de almacenamento enerxético máis estables, eficientes e escalables, así como validar o seu funcionamento a nivel de prototipo. Este paso resulta clave para sentar as bases de futuras aplicacións industriais e achegar estas innovacións ao mercado.

Os proxectos Proof of Concept do ERC están pensados para transformar resultados de investigación básica en innovacións con potencial comercial, servindo de ponte entre a ciencia e a súa aplicación práctica. Neste sentido, ‘Zest’ non só busca demostrar a viabilidade técnica da súa proposta, senón tamén definir unha folla de ruta clara para a súa explotación industrial.

