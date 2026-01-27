Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Marilar Aleixandre presenta no Ateneo ‘As bocas cosidas’, unha novela sobre a guerra e as feridas herdadas

A escritora estará acompañada por Dolores Vilavedra e José Manuel González Herrán nun acto que terá lugar este mércores na Rúa do Vilar

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 12:57
A autora de 'As bocas cosidas', Marilar Aleixandre
A autora de 'As bocas cosidas', Marilar Aleixandre
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

O Ateneo de Santiago acollerá este mércores 28, ás 19.30 horas, a presentación da novela ‘As bocas cosidas’, da escritora Marilar Aleixandre. O encontro celebrarase na sede da entidade, situada na Rúa do Vilar, 19, e contará tamén coa participación da catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra, e de José Manuel González Herrán, membro da directiva do Ateneo.

A obra parte dun feito real coñecido pola autora no ano 2010: a identificación dun curmán do seu pai, guerrilleiro comunista asasinado en 1947 e soterrado nunha fosa común. A partir deste punto de partida, ‘As bocas cosidas’ reconstrúe a vida do protagonista desde os silencios familiares arredor da guerra e da posguerra, seguindo os pasos de Antonio G. desde a súa adolescencia en Córdoba ata a loita guerrilleira, os campos de concentración e a represión franquista.

A novela entretece memoria individual e colectiva, facendo visibles as feridas herdadas, a miseria do rural e a violencia exercida sobre os vencidos, nun relato que aborda as consecuencias da guerra máis alá do conflito armado e afonda nas súas marcas persistentes nas xeracións posteriores.

Unha voz central da literatura galega contemporánea

Marilar Aleixandre é narradora, poeta e tradutora, ademais de feminista e membro da Real Academia Galega desde 2017. Está considerada unha das voces máis singulares da literatura galega contemporánea e ao longo da súa traxectoria recibiu algúns dos principais recoñecementos literarios do país, entre eles o Premio Nacional de Narrativa 2022 pola obra ‘As malas mulleres’.

No ámbito académico, desenvolveu a súa actividade docente na Universidade de Santiago de Compostela, centrando o seu labor na argumentación e no pensamento crítico, unha liña de traballo que tamén se reflicte na súa produción literaria.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

:El humorista, Pedro Herrero

Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan
Eladio González Lois
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17
Eladio González Lois
Instalaciones deportivas de Villestro

El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro
Eladio González Lois
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo
Eladio González Lois