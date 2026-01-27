Marilar Aleixandre presenta no Ateneo ‘As bocas cosidas’, unha novela sobre a guerra e as feridas herdadas
A escritora estará acompañada por Dolores Vilavedra e José Manuel González Herrán nun acto que terá lugar este mércores na Rúa do Vilar
O Ateneo de Santiago acollerá este mércores 28, ás 19.30 horas, a presentación da novela ‘As bocas cosidas’, da escritora Marilar Aleixandre. O encontro celebrarase na sede da entidade, situada na Rúa do Vilar, 19, e contará tamén coa participación da catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela, Dolores Vilavedra, e de José Manuel González Herrán, membro da directiva do Ateneo.
A obra parte dun feito real coñecido pola autora no ano 2010: a identificación dun curmán do seu pai, guerrilleiro comunista asasinado en 1947 e soterrado nunha fosa común. A partir deste punto de partida, ‘As bocas cosidas’ reconstrúe a vida do protagonista desde os silencios familiares arredor da guerra e da posguerra, seguindo os pasos de Antonio G. desde a súa adolescencia en Córdoba ata a loita guerrilleira, os campos de concentración e a represión franquista.
A novela entretece memoria individual e colectiva, facendo visibles as feridas herdadas, a miseria do rural e a violencia exercida sobre os vencidos, nun relato que aborda as consecuencias da guerra máis alá do conflito armado e afonda nas súas marcas persistentes nas xeracións posteriores.
Unha voz central da literatura galega contemporánea
Marilar Aleixandre é narradora, poeta e tradutora, ademais de feminista e membro da Real Academia Galega desde 2017. Está considerada unha das voces máis singulares da literatura galega contemporánea e ao longo da súa traxectoria recibiu algúns dos principais recoñecementos literarios do país, entre eles o Premio Nacional de Narrativa 2022 pola obra ‘As malas mulleres’.
No ámbito académico, desenvolveu a súa actividade docente na Universidade de Santiago de Compostela, centrando o seu labor na argumentación e no pensamento crítico, unha liña de traballo que tamén se reflicte na súa produción literaria.