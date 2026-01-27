La USC abre la campaña electoral para elegir, por primera vez, a una mujer como rectora

Maite Flores, María José López Couso, Alba Nogueira y Rosa Crujeiras USC

La Universidade de Santiago de Compostela ha iniciado este martes la campaña electoral previa a las elecciones rectorales del próximo 12 de febrero, en las que la comunidad universitaria elegirá por primera vez en su historia a una mujer como rectora. La campaña se prolongará hasta el 10 de febrero.

A los comicios concurren cuatro catedráticas: Rosa Crujeiras, de Estadística e Investigación Operativa; Maite Flores, de Óptica; María José López Couso, de Filología Inglesa; y Alba Nogueira, de Derecho Administrativo. Las cuatro candidatas comenzaron este martes sus actos de campaña en distintos espacios y campus de la universidad.

Un proceso con varias citas electorales

La convocatoria electoral detalla el calendario completo del proceso, que incluye no solo la elección de la rectora, sino también la renovación de los representantes en el claustro universitario, así como en las juntas de centro y los consejos de departamento.

En el caso de que ninguna candidatura obtenga la mayoría necesaria en la primera votación, el proceso prevé una segunda vuelta, con campaña entre el 27 de febrero y el 9 de marzo. De producirse esta situación, la proclamación provisional de la rectora tendría lugar el 12 de marzo, mientras que la proclamación definitiva se fijaría para el 23 de marzo.