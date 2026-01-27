Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El vermú compostelano se cuela entre los mejores del mundo

Bodegas Lodeiros acaba de conseguir tres medallas de plata en el International Wine Challenge 2026

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 11:49
Una de las referencias premiadas en el International Wine Challenge 2026
Una de las referencias premiadas en el International Wine Challenge 2026
DC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Los vermús elaborados por Bodegas Lodeiros han sido reconocidos con tres medallas de plata en el International Wine Challenge 2026, uno de los certámenes internacionales de vinos más prestigiosos del mundo, celebrado en Londres. La bodega compostelana se convierte, además, en la única marca de vermú premiada en un concurso en el que participan muestras procedentes de más de 50 países. 

El vermú mejor valorado fue el vermú rojo, que alcanzó 94 puntos sobre 100, quedándose a solo un punto de la medalla de oro. A este reconocimiento se suman el vermú rojo sin azúcares añadidos, con 93 puntos, y el vermú blanco, que logró 90 puntos, consolidando la proyección internacional de esta bodega centenaria asentada en Santiago de Compostela. 

Un reconocimiento en un certamen de referencia mundial

El International Wine Challenge reúne cada año a expertos internacionales que evalúan, mediante catas a ciegas, la calidad de vinos y bebidas procedentes de distintos países. En este contexto, la distinción obtenida por Bodegas Lodeiros supone un respaldo relevante a su modelo de elaboración artesanal de vermú gallego premium, estrechamente ligado a la identidad cultural y a prácticas responsables.

El CEO de Bodegas Lodeiros, Pablo Lodeiros, junto a su padre Luis
El CEO de Bodegas Lodeiros, Pablo Lodeiros, junto a su padre Luis
DC

El CEO de la empresa, Pablo Lodeiros, señala que “este reconocimiento llega en un momento clave para Bodegas Lodeiros, que mantiene su compromiso con una elaboración ligada a la identidad gallega, combinando tradición y una apuesta sostenida por prácticas responsables”. Asimismo, destaca que “esta distinción, recibida en un entorno internacional tan exigente, supone un respaldo al trabajo del equipo y al recorrido de la marca en el desarrollo de vermús con carácter propio”. 

Impulso a través del programa Galicia Avanza

Bodegas Lodeiros forma parte del programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas innovadoras Galicia Avanza, impulsado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía e Industria, el Igape y el Tecnópole, entidad encargada de su gestión y coordinación. 

En su cuarta edición, el programa seleccionó 30 empresas de toda Galicia, que participaron en un itinerario integral de apoyo a la internacionalización con planes personalizados. Desde la bodega compostelana subrayan que la obtención de estas medallas refuerza el interés creciente por los vermús de calidad dentro del panorama gastronómico actual, en un contexto en el que la coctelería, el aperitivo y los productos con origen definido ganan protagonismo tanto en la hostelería como entre los consumidores.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

:El humorista, Pedro Herrero

Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan
Eladio González Lois
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17
Eladio González Lois
Instalaciones deportivas de Villestro

El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro
Eladio González Lois
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo
Eladio González Lois