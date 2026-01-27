El vermú compostelano se cuela entre los mejores del mundo

Una de las referencias premiadas en el International Wine Challenge 2026 DC

Los vermús elaborados por Bodegas Lodeiros han sido reconocidos con tres medallas de plata en el International Wine Challenge 2026, uno de los certámenes internacionales de vinos más prestigiosos del mundo, celebrado en Londres. La bodega compostelana se convierte, además, en la única marca de vermú premiada en un concurso en el que participan muestras procedentes de más de 50 países.

El vermú mejor valorado fue el vermú rojo, que alcanzó 94 puntos sobre 100, quedándose a solo un punto de la medalla de oro. A este reconocimiento se suman el vermú rojo sin azúcares añadidos, con 93 puntos, y el vermú blanco, que logró 90 puntos, consolidando la proyección internacional de esta bodega centenaria asentada en Santiago de Compostela.

Un reconocimiento en un certamen de referencia mundial

El International Wine Challenge reúne cada año a expertos internacionales que evalúan, mediante catas a ciegas, la calidad de vinos y bebidas procedentes de distintos países. En este contexto, la distinción obtenida por Bodegas Lodeiros supone un respaldo relevante a su modelo de elaboración artesanal de vermú gallego premium, estrechamente ligado a la identidad cultural y a prácticas responsables.

El CEO de Bodegas Lodeiros, Pablo Lodeiros, junto a su padre Luis DC

El CEO de la empresa, Pablo Lodeiros, señala que “este reconocimiento llega en un momento clave para Bodegas Lodeiros, que mantiene su compromiso con una elaboración ligada a la identidad gallega, combinando tradición y una apuesta sostenida por prácticas responsables”. Asimismo, destaca que “esta distinción, recibida en un entorno internacional tan exigente, supone un respaldo al trabajo del equipo y al recorrido de la marca en el desarrollo de vermús con carácter propio”.

Impulso a través del programa Galicia Avanza

Bodegas Lodeiros forma parte del programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas innovadoras Galicia Avanza, impulsado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Economía e Industria, el Igape y el Tecnópole, entidad encargada de su gestión y coordinación.

En su cuarta edición, el programa seleccionó 30 empresas de toda Galicia, que participaron en un itinerario integral de apoyo a la internacionalización con planes personalizados. Desde la bodega compostelana subrayan que la obtención de estas medallas refuerza el interés creciente por los vermús de calidad dentro del panorama gastronómico actual, en un contexto en el que la coctelería, el aperitivo y los productos con origen definido ganan protagonismo tanto en la hostelería como entre los consumidores.