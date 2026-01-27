El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro

Instalaciones deportivas de Villestro Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha celebrado la aprobación del proyecto de renovación del campo de fútbol Suso Conde de Villestro, una actuación con un presupuesto de 577.089,55 euros que permitirá mejorar el césped, las porterías y las condiciones de seguridad de la instalación deportiva.

Según trasladó la concejala socialista Marta Abal, el desbloqueo de este proyecto es consecuencia directa de la presión ejercida por su grupo durante la negociación de los presupuestos municipales. En este sentido, afirmó que la actuación salió adelante porque el PSOE impuso esta intervención como una condición innegociable, obligando al gobierno local a materializar una demanda vecinal largamente reivindicada.

Un proyecto ligado a las demandas vecinales

Abal sostuvo que, aunque el anuncio haya sido realizado ahora por el ejecutivo municipal que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la renovación del campo no responde a una iniciativa propia del gobierno local. La edil defendió que el proyecto es resultado del trabajo del Grupo Socialista, que exigió plazos, partidas concretas y compromisos reales frente a lo que calificó como una etapa de parálisis en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

La concejala puso el foco en el estado previo del campo, señalando que el deterioro del césped suponía un riesgo para la seguridad de los usuarios, especialmente de los niños y niñas que entrenan y compiten en estas instalaciones.

Críticas a la gestión municipal

Desde el PSOE de Santiago, Marta Abal criticó también las prioridades del actual gobierno municipal, defendiendo una gestión orientada a las necesidades cotidianas de los barrios y parroquias. En este contexto, reclamó que los recursos públicos se destinen a actuaciones concretas que mejoren los servicios básicos, en lugar de centrarse —según expresó— en acciones de carácter propagandístico.

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

La edil socialista aseguró que su grupo vigilará la ejecución del proyecto para garantizar que la actuación se lleve a cabo en los términos aprobados. “Cuando el Partido Socialista cumple con su palabra, quien gana es la vecindad”, afirmó, subrayando que el PSOE continuará ejerciendo su labor de control desde la oposición para impulsar mejoras en la ciudad.