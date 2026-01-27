Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro

Los socialistas aseguran que el proyecto, con una inversión de más de 577.000 euros, es fruto de sus exigencias en la negociación de los presupuestos municipales

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 18:01
Instalaciones deportivas de Villestro
Instalaciones deportivas de Villestro
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha celebrado la aprobación del proyecto de renovación del campo de fútbol Suso Conde de Villestro, una actuación con un presupuesto de 577.089,55 euros que permitirá mejorar el césped, las porterías y las condiciones de seguridad de la instalación deportiva.

Según trasladó la concejala socialista Marta Abal, el desbloqueo de este proyecto es consecuencia directa de la presión ejercida por su grupo durante la negociación de los presupuestos municipales. En este sentido, afirmó que la actuación salió adelante porque el PSOE impuso esta intervención como una condición innegociable, obligando al gobierno local a materializar una demanda vecinal largamente reivindicada.

Un proyecto ligado a las demandas vecinales

Abal sostuvo que, aunque el anuncio haya sido realizado ahora por el ejecutivo municipal que encabeza la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la renovación del campo no responde a una iniciativa propia del gobierno local. La edil defendió que el proyecto es resultado del trabajo del Grupo Socialista, que exigió plazos, partidas concretas y compromisos reales frente a lo que calificó como una etapa de parálisis en el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

La concejala puso el foco en el estado previo del campo, señalando que el deterioro del césped suponía un riesgo para la seguridad de los usuarios, especialmente de los niños y niñas que entrenan y compiten en estas instalaciones.

Críticas a la gestión municipal

Desde el PSOE de Santiago, Marta Abal criticó también las prioridades del actual gobierno municipal, defendiendo una gestión orientada a las necesidades cotidianas de los barrios y parroquias. En este contexto, reclamó que los recursos públicos se destinen a actuaciones concretas que mejoren los servicios básicos, en lugar de centrarse —según expresó— en acciones de carácter propagandístico.

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida

La edil socialista aseguró que su grupo vigilará la ejecución del proyecto para garantizar que la actuación se lleve a cabo en los términos aprobados. “Cuando el Partido Socialista cumple con su palabra, quien gana es la vecindad”, afirmó, subrayando que el PSOE continuará ejerciendo su labor de control desde la oposición para impulsar mejoras en la ciudad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

:El humorista, Pedro Herrero

Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan
Eladio González Lois
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17
Eladio González Lois
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo
Eladio González Lois
A violinista Raquel Areal, solista convidada do espectáculo

A Real Filharmonía de Galicia presenta o programa ‘Ao lonxe’ con Raquel Areal como solista
Eladio González Lois