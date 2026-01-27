El PP de Santiago denuncia el deterioro del asfaltado en la avenida del Burgo das Nacións

Estado actual de la vía Diario de Compostela

La concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, ha denunciado el mal estado del asfaltado en la avenida del Burgo das Nacións, una vía muy transitada de del campus norte y que da servicio diario a un elevado número de conductores y peatones.

Según ha señalado la edil popular, los daños en la calzada son visibles y se traducen en molestias constantes para quienes circulan por la zona, además de suponer un riesgo añadido para la seguridad vial. Otero ha avanzado que llevará esta cuestión al Pleno municipal de esta semana, con el objetivo de reclamar soluciones al gobierno local.

Una pavimentación reciente que vuelve a presentar baches

La concejala ha subrayado que esta vía fue objeto de trabajos de pavimentación hace apenas unos meses y, pese a ello, vuelve a presentar un firme deteriorado y con grandes baches. En este sentido, ha criticado que el gobierno municipal de BNG y CA continúe recurriendo, a su juicio, a una política de parcheo e improvisación, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de la ciudad y de los servicios públicos.

La concejala popular, Yolanda Otero DC

Desde el grupo municipal popular sostienen que las vecinas y vecinos de Santiago merecen una atención responsable en la conservación de las vías y de los espacios públicos, por lo que exigen una actuación inmediata en la avenida del Burgo das Nacións para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Un problema extendido a otros puntos de Compostela

Otero ha advertido de que la situación del asfaltado no se limita a esta avenida, sino que se repite en otros puntos de la ciudad. Según denuncia, continúan detectándose asfaltados en mal estado, baches, aceras con baldosas levantadas y desniveles, lo que dificulta el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

La concejala popular ha concluido que cada agujero que no se arregla supone un peligro diario para conductores, ciclistas y viandantes, y ha acusado al gobierno municipal de mantener una gestión deficitaria del mantenimiento urbano que afecta directamente a la vida cotidiana de la vecindad compostelana.