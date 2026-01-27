Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El PP de Santiago denuncia el deterioro del asfaltado en la avenida del Burgo das Nacións

Yolanda Otero llevará la situación al Pleno y exige una actuación inmediata para garantizar la seguridad vial

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 12:58
Asfalto deteriorado en la avenida del Brugo das Nacións
Estado actual de la vía
Diario de Compostela
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, ha denunciado el mal estado del asfaltado en la avenida del Burgo das Nacións, una vía muy transitada de del campus norte y que da servicio diario a un elevado número de conductores y peatones.

Según ha señalado la edil popular, los daños en la calzada son visibles y se traducen en molestias constantes para quienes circulan por la zona, además de suponer un riesgo añadido para la seguridad vial. Otero ha avanzado que llevará esta cuestión al Pleno municipal de esta semana, con el objetivo de reclamar soluciones al gobierno local.

Una pavimentación reciente que vuelve a presentar baches

La concejala ha subrayado que esta vía fue objeto de trabajos de pavimentación hace apenas unos meses y, pese a ello, vuelve a presentar un firme deteriorado y con grandes baches. En este sentido, ha criticado que el gobierno municipal de BNG y CA continúe recurriendo, a su juicio, a una política de parcheo e improvisación, especialmente en lo que respecta al mantenimiento de la ciudad y de los servicios públicos.

Yolanda Otero
La concejala popular, Yolanda Otero
DC

Desde el grupo municipal popular sostienen que las vecinas y vecinos de Santiago merecen una atención responsable en la conservación de las vías y de los espacios públicos, por lo que exigen una actuación inmediata en la avenida del Burgo das Nacións para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Un problema extendido a otros puntos de Compostela

Otero ha advertido de que la situación del asfaltado no se limita a esta avenida, sino que se repite en otros puntos de la ciudad. Según denuncia, continúan detectándose asfaltados en mal estado, baches, aceras con baldosas levantadas y desniveles, lo que dificulta el tránsito tanto de vehículos como de peatones.

La concejala popular ha concluido que cada agujero que no se arregla supone un peligro diario para conductores, ciclistas y viandantes, y ha acusado al gobierno municipal de mantener una gestión deficitaria del mantenimiento urbano que afecta directamente a la vida cotidiana de la vecindad compostelana.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

:El humorista, Pedro Herrero

Pedro Herrero llega a Santiago con ‘Born to be guai’, una sátira sobre el eterno Peter Pan
Eladio González Lois
La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la casa del Ayuntamiento

Ames pone en marcha el nuevo club juvenil Distrito 13 17
Eladio González Lois
Instalaciones deportivas de Villestro

El PSOE de Santiago reivindica el desbloqueo de la renovación del campo de fútbol de Villestro
Eladio González Lois
A investigadora María Giménez López lidera un proxecto que busca novas solucións para almacenar enerxía de forma máis estable e accesible

O Ciqus logra un novo proxecto europeo para desenvolver baterías seguras e de baixo custo
Eladio González Lois