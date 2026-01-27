Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Ayuntamiento explica a los vecinos el imprevisto detectado en las obras de la calle García Lorca

La aparición de una canalización de fibrocemento del alumbrado público obliga a modificar el proyecto de rehabilitación

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 13:38
El concejal de Obras, Xesús Domínguez, trasladó la situación la mañana de este martes a los vecinos del barrio
El concejal de Obras, Xesús Domínguez, trasladó la situación la mañana de este martes a los vecinos del barrio
Cedida
El concejal de Obras, Xesús Domínguez, explicó este martes a los vecinos la situación actual de las obras de rehabilitación de la calle García Lorca, después de que se detectase un imprevisto técnico durante la ejecución de los trabajos.

La información fue trasladada en una reunión celebrada en el local vecinal de Guadalupe, a la que acudieron decenas de vecinos y vecinas. En el encuentro participaron también el jefe del servicio municipal, Antonio Ranedo, así como la dirección facultativa y la representación de la empresa encargada de ejecutar la obra.

Una infraestructura no prevista en el proyecto

Durante la explicación técnica se detalló que, en el transcurso de los trabajos, se localizó una canalización de fibrocemento correspondiente al alumbrado público, un elemento poco frecuente que no había sido detectado en la fase de redacción del proyecto.

Tanto el concejal como los técnicos municipales indicaron que esta circunstancia hace necesario tramitar una modificación del proyecto, con el objetivo de resolver adecuadamente la presencia de esta infraestructura y garantizar la correcta continuidad de la actuación.

En las reuniones técnicas previas ya se había puesto de manifiesto que la canalización detectada no figuraba en la documentación inicial, lo que obliga ahora a ajustar la planificación de las obras para adaptarlas a esta nueva realidad.

Desde la Concejalía de Obras se trasladó a los vecinos el compromiso de mantener una comunicación constante sobre la evolución de los trabajos y sobre los plazos derivados de esta modificación, mientras continúan las obras de rehabilitación de la calle García Lorca.

