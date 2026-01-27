Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Dani Fez demuestra en Santiago que el humor también se escribe en directo

El creador asturiano firmó en Santiago un espectáculo construido a base de interacción, anécdotas reales y una honestidad desarmante

Eladio Lois
Eladio Lois
27/01/2026 13:02
Dani Fez, durante uno de los momentos de improvisación con el público
Dani Fez, durante uno de los momentos de improvisación con el público
Eladio Lois
El espectáculo de Dani Fez en el Auditorio Abanca comenzó rompiendo cualquier expectativa clásica de monólogo. Antes incluso de aparecer sobre el escenario, un vídeo del propio Fez dio la bienvenida al público, rompiendo la cuarta pared y apelando desde el primer minuto a la participación activa de la sala. Una declaración de intenciones clara: lo que iba a suceder a continuación no dependía de un guion cerrado, sino de lo que el público estuviese dispuesto a ofrecer.

Ese punto de partida marcó el tono de La vida regulinchi, un espectáculo que demuestra que se puede construir un show humorístico redondo sin necesidad de una estructura rígida. Fez parte de lo cotidiano y personal —sus inseguridades, experiencias vitales y contradicciones— para ir tejiendo, poco a poco, una experiencia colectiva, honesta y cómplice con todas las personas presentes en la sala. 

Un público con ganas de hablar

El creador de contenido online se apoya en mensajes reales recibidos en redes sociales, en material audiovisual propio y en anécdotas de su pasado, pero el verdadero motor del espectáculo son las conversaciones con el público. Y en Santiago, ese engranaje funcionó a la perfección: la platea se mostró especialmente participativa, deseosa de entrar al juego propuesto desde el escenario.

Uno de los momentos más celebrados de la noche nació de una coincidencia tan improbable como perfecta. Mientras Fez desarrollaba una batería de chistes sobre Murcia, la primera persona con la que interactuó del público era, precisamente, murciana. El tira y afloja entre el cómico y ese espectador se convirtió en un punto de inflexión del espectáculo, dando pie a nuevas historias y a la participación encadenada de otros asistentes. 

Anécdotas que crecen sobre el escenario

A partir de ahí, el monólogo se transformó en un mosaico de relatos improvisados. Desde la historia de una peluquera y un cliente obsesionado con someterse a un tratamiento de depilación, hasta la confesión de un profesor de biología que vio en el móvil de su director algo que jamás habría querido ver. Especialmente celebrada fue la anécdota de una enfermera que obedeció a la llamada de la naturaleza en plena playa con un desenlace muy distinto al esperado.

Fue precisamente este último relato el que el público eligió como la historia más divertida de la noche, haciéndose su protagonista merecedora de la taza que Dani Fez regala en cada función a la persona más graciosa del patio de butacas.

El espectáculo concluyó entre aplausos y risas, pero Fez decidió prolongar el encuentro más allá del escenario. A la salida del Auditorio Abanca, el humorista se quedó durante un buen rato haciéndose fotos y charlando con todas las personas que se acercaron a saludarlo, cerrando la noche del mismo modo en que la había comenzado: desde la cercanía, sin barreras y con el público como parte esencial del espectáculo.

