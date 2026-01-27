Albor Biotech, la spin-off de la USC que combate patologías asociadas al síndrome metabólico

El equipo de Albor Biotech: David Calvo, Uxía Fernández y Rubén Nogueiras Cedida

Albor Biotech, spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) especializada en investigación biomédica, cumple este mes de enero su primer año de actividad con un balance que sus promotores califican de muy positivo. La compañía, con sede en Santiago de Compostela, destaca que el 70% de su cartera de clientes procede de terceros países, fundamentalmente de la Unión Europea, y que ha superado ampliamente las previsiones recogidas en su plan de negocio inicial.

La firma opera como CRO (Contract Research Organization), ofreciendo servicios especializados de investigación y desarrollo de ensayos preclínicos con finalidad terapéutica para la industria farmacéutica y biotecnológica. Su actividad se centra en patologías asociadas al síndrome metabólico, como la obesidad, la diabetes o el hígado graso no alcohólico, así como en el estrés oxidativo, y en este primer año ha ampliado sus áreas de negocio hacia la oncología y las enfermedades neurodegenerativas.

Resultados por encima de lo esperado

La compañía está liderada en el ámbito científico por los investigadores gallegos Rubén Nogueiras Pozo y Uxía Fernández Paz. El equipo termina de conformarse con David Calvo, experto en gestión de start-ups, que ejerce como CEO. Según explica este último, “en este primer año logramos superar los objetivos marcados, tanto en volumen de actividad como en posicionamiento en el mercado”, subrayando además que la empresa obtuvo un resultado positivo, un hito relevante en compañías biotecnológicas de base científica en sus primeras etapas.

Uxía Fernández Paz, directora científica de Albor Biotech, señala que la consolidación de una cartera de clientes internacionales “refuerza nuestra vocación internacional y valida nuestra propuesta científica en un entorno competitivo”. La biotech trabaja actualmente con empresas farmacéuticas y grupos de investigación de distintos países europeos.

Apuesta por el talento y la transferencia de conocimiento

Uno de los ejes estratégicos de Albor Biotech es la captación y transferencia de talento. En su primer año de vida, la empresa ha consolidado una plantilla integrada por cinco investigadores cualificados, en su mayoría con doctorado, con perfiles científicos y técnicos altamente especializados.

Según destaca Fernández Paz, este equipo “constituye el núcleo de nuestra capacidad operativa y nuestro principal activo estratégico”, permitiendo a la compañía ofrecer servicios preclínicos altamente especializados desde Santiago de Compostela.

Desde la dirección de la empresa subrayan que el balance del primer año confirma la existencia de una demanda real de este tipo de servicios, y que un proyecto basado en el rigor científico, la flexibilidad y la cercanía al cliente puede crecer de forma sólida desde su nacimiento. Albor Biotech cuenta, además, con el respaldo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y forma parte del Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga).

De cara a los próximos años, la compañía se fija como prioridades consolidar su posicionamiento, ampliar progresivamente sus capacidades técnicas y reforzar su presencia en mercados internacionales. “Queremos mantener un crecimiento sostenido y alineado con los estándares de excelencia científica que definen a la compañía”, señala David Calvo.