Suspendidos los trenes entre Santiago y Ourense por el temporal

Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao) Eladio Lois

Los efectos de la borrasca Joseph han provocado este lunes importantes alteraciones en el tráfico ferroviario con origen y destino en Santiago de Compostela, según ha informado Renfe. Las malas condiciones meteorológicas han obligado a suspender los trenes de la red convencional entre Ourense y Santiago, aunque se mantienen operativos los servicios Avant en la línea Ourense–Santiago–A Coruña.

Además, Renfe ha confirmado que también está suspendido el servicio convencional entre Ourense y Vigo-Guixar, una circunstancia que afecta indirectamente a las conexiones ferroviarias con Compostela. No obstante, los trenes de media distancia del Eje Atlántico, que realizan el recorrido Vigo-Urzáiz–Santiago–A Coruña, circulan con normalidad.

Servicios alternativos por carretera

Como consecuencia de estas incidencias, los servicios de media distancia con llegada o salida desde Vigo-Guixar se están prestando por carretera, utilizando la estación de Vigo-Urzáiz como punto de inicio o final del trayecto. De igual modo, el servicio Ourense–Lalín–Santiago, correspondiente a la línea convencional, se realiza mediante transporte alternativo por carretera.

Renfe ha informado también de la suspensión de los servicios por la línea del Miño, tanto en el trayecto Ourense–Guixar como en el Guixar–Ponferrada en el tramo hasta Ourense, habilitándose igualmente autobuses sustitutorios.

Cambios en rutas de largo recorrido

En cuanto a los servicios de largo recorrido, el tren transversal Galicia–Barcelona circula desviado por Santiago, con salida desde la estación de Vigo-Urzáiz en lugar de Vigo-Guixar. Por su parte, la conexión Vigo–Oporto se efectúa por carretera desde Guixar hasta Viana do Castelo.

Renfe recomienda a los viajeros con destino u origen en Santiago de Compostela que consulten el estado actualizado de los servicios antes de desplazarse, debido a que la situación podría variar en función de la evolución del temporal.