Santiago de Compostela

Mohamed Safa analiza no Ateneo de Santiago o tratamento mediático da guerra en Gaza

A conferencia, titulada 'Gaza: un xenocidio televisado', celebrarase o luns 26 dentro do ciclo Os Luns do Ateneo e poderá seguirse en liña

Redacción
26/01/2026 07:05
Mohamed Safa
Mohamed Safa, médico oftalmólogo e escritor de orixe palestina, formado na Universidade de Santiago de Compostela
Ateneo de Santiago
O Ateneo de Santiago celebrará este luns 26, ás 19.30 horas, unha nova conferencia do seu ciclo Os Luns do Ateneo na rúa do Vilar, 19. O encontro leva portítulo "Gaza: un xenocidio televisado" e estará impartido por Mohamed Safa, médico e escritor de orixe palestina. A conferencia será tamén retransmitida en directo a través da web e na canle de YouTube do Ateneo.

O encontró deste luns propón unha reflexión crítica sobre o tratamento mediático e político da guerra en Gaza, así como sobre as consecuencias humanas do xenocidio no territorio palestino. A sesión insírese na programación do Ateneo orientada a fomentar o debate cívico e a análise de cuestións de actualidade internacional dende unha perspectiva de dereitos humanos.

Mohamed Safa naceu en Cisxordania, territorio palestino ocupado polo Estado de Israel dende 1967. Médico oftalmólogo de formación, realizou os seus estudos na Universidade de Santiago de Compostela. Comprometido coa defensa dos dereitos do pobo palestino, impulsou e participou en numerosas iniciativas culturais e políticas, ademais de desenvolver unha intensa actividade divulgadora a través de artigos, conferencias e publicacións como 'Palestina, grito por la libertad' (2003) e 'La revolución árabe. Democracia, nacionalismo y religión' (2017).

