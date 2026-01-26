El Ayuntamiento ingresó 600.000 euros por las estancias en el último trimestre

La alcaldesa avanzó datos provisionales de ejecución presupuestaria y de ingresos municipales correspondientes al ejercicio de 2025

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha informado de que la cantidad ingresada a través de las estancias del último trimestre, periodo en el que se presentaron 275 liquidaciones voluntarias, oscila los 600.000 euros.

Sanmartín ha aprovechado la rueda de prensa para avanzar los datos provisionales del ejercicio correspondiente a 2025. En concreto, el gobierno local ha alcanzado un grado de ejecución medio del presupuesto mencionado superior al 62%.

Asimismo, en el capítulo de subvenciones la alcaldesa ha destacado que se haya superado el 85% de ejecución media, mientras que en la parcela de inversiones apenas alcanzan el 25% (24,46%). Este última cifra la achaca a que los ciclos de los fondos, como obras, "siempre tienen un periodo más largo".

Pese a ser las cifras medias obtenidas son las más altas desde 2019 y dos puntos porcentuales mejores a las del curso anterior, Sanmartín no ha querido realizar "una lectura triunfalista" dado que buscan "mejorar los datos".

Respecto al periodo medio de pago de los proveedores, la regidora compostelana ha indicado que, según los datos que les han proporcionado, remataron el 2025 con una tardanza "alrededor de los 60 días".

Las últimas cifras publicadas por el Ministerio referentes al pasado octubre, por contra, son de 72 días. Pese a la mejoría, ha reconocido que son datos "elevados", por lo que deben trabajar para que "continúen bajando".