Censo de vivienda vacía, parques infantiles y un auditorio en Conxo: las exigencias de las concejalas no adscritas para 2026

Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago han presentado al gobierno local un primer documento con 20 propuestas para su inclusión en los presupuestos municipales de 2026, con el objetivo de avanzar en un posible acuerdo para la aprobación de las cuentas. Así lo anunció este sábado la concejala no adscrita Mercedes Rosón, quien subrayó que se trata de iniciativas “en positivo”, elaboradas a partir del diálogo con la vecindad y centradas en problemas cotidianos de la ciudad.

Las propuestas se estructuran en tres grandes bloques: promoción de los barrios, vivienda y mantenimiento; infraestructuras deportivas y promoción de la cultura; y servicios públicos. En el ámbito de la vivienda, uno de los ejes centrales del documento, las no adscritas plantean la creación de un censo de vivienda vacía que permita dimensionar esta realidad y facilitar la aplicación de la recarga fiscal del IBI, con el objetivo de recuperar inmuebles para el mercado del alquiler convencional.

También reclaman priorizar la modificación de usos de la parcela situada en el SUND-25 de Roxos, junto a la intersección entre la rúa do Nabal y la rúa da Barrosa, para posibilitar un proyecto de cohousing que reservaría un 30 % para vivienda protegida.

Barrios, sendas peatonales y parques infantiles

En materia de seguridad vial y espacios urbanos, el documento incluye la ejecución de aceras en Ponte de San Lázaro de Abaixo y Agro dos Mozos, así como la construcción de una senda peatonal en Pardiñas, que conecte con el término municipal de Ames por la carretera de Bugallido–A Barcia.

Las no adscritas proponen además dar continuidad al programa de rehabilitación de parques infantiles, con actuaciones en el parque de la Trisca, en la rúa Budapest de Fontiñas y en Marrozos. Al mismo tiempo, recuerdan al gobierno local la necesidad de cumplir los compromisos adquiridos en 2025 para los parques de Angrois, Manuel Beiras en Conxo y rúa Lisboa de Fontiñas.

El documento incluye igualmente la remodelación integral del Centro Sociocultural de Vidán, que, según advierten, presenta un estado de abandono que requiere actuaciones urgentes.

Servicios públicos y gestión municipal

En el apartado de servicios públicos, Mercedes Rosón defendió un enfoque basado en el pragmatismo, teniendo en cuenta que los presupuestos podrían entrar en vigor de forma tardía. Entre las propuestas figura la licitación de un contrato de transición para los comedores escolares, ante el fin de la prórroga del servicio en junio de 2026, con el fin de garantizar su continuidad mientras se define el nuevo modelo.

También reclaman una nueva licitación del servicio de roza y mantenimiento del rural, incorporando la demanda histórica de contar con dos brigadas simultáneas, una en la zona norte y otra en la sur, para avanzar de forma equilibrada en las parroquias.

Las no adscritas piden además abordar la municipalización de los aparcamientos de la Praza de Galicia y Praza de Vigo tras el fin de sus concesiones, así como resolver el nuevo modelo de gestión de la Praza de Abastos, consensuado con los placeros.

Deporte, cultura y planificación a medio plazo

En el ámbito de las infraestructuras deportivas, el documento plantea iniciar los trámites para la ampliación del pabellón del Restollal, la remodelación del campo de fútbol de Fátima y mejoras en instalaciones como San Lázaro. En el plano cultural, se propone la elaboración de un estudio de viabilidad para un Auditorio Municipal en Conxo, de capacidad media-alta, una actuación que requeriría planificación a medio plazo y diálogo con el tejido social del barrio.

El texto incorpora asimismo la creación de un aparcamiento disuasorio en la zona norte de la ciudad y la recuperación del proyecto de reurbanización de la rúa do Restollal, buscando financiación externa para su ejecución.

“No estamos pidiendo un gran esfuerzo económico”, defendió Rosón, que recalcó que muchas de las propuestas pasan por iniciar estudios, proyectos o renovar licitaciones ya previstas, y concluyó que se trata de un documento “realista, adaptado a las necesidades de Santiago y centrado en el interés general”.