Borja Verea propone retirar todos los radares de Conxo y acusa al gobierno local de “afán recaudatorio”

Borja Verea

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, propondrá en el Pleno municipal de este jueves la retirada de todos los radares situados en Conxo, en contraposición a la política del gobierno local, al que acusa de querer incrementar el número de dispositivos de control de velocidad y la recaudación por sanciones.

Verea sostiene que la medida impulsada por el gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta responde a un criterio claramente recaudatorio. En este sentido, afirma que, si el objetivo no fuera “sablear a los ciudadanos”, la alternativa sería rebajar impuestos como el IBI en la misma cuantía en la que se incrementan las multas. Según el dirigente popular, el ejecutivo local pretende duplicar los ingresos por sanciones, hasta situarlos en torno a cinco millones de euros.

Seguridad vial y contradicciones

El portavoz del PP recuerda que el propio gobierno municipal hizo público recientemente que Santiago atraviesa uno de sus mejores años en materia de seguridad vial, con menos accidentes, menos atropellos y sin puntos negros. Por ello, considera contradictorio que, pocos días después de ese balance, se anuncie la instalación de más radares en los accesos a la ciudad.

En esta línea, Verea sostiene que la compra de nuevos radares no va acompañada de medidas previas para moderar la velocidad en estas vías, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que se trata de una actuación orientada a incrementar la recaudación municipal.

El líder popular recuerda además que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, había manifestado en las primeras semanas de mandato que valoraba la retirada del radar de Conxo, por lo que reclama explicaciones sobre qué ha cambiado para que ahora no solo no se eliminen, sino que se proyecte la colocación de más dispositivos sancionadores.

Verea vincula el aumento previsto de las multas con la necesidad de financiar el incremento de asesores y altos cargos del actual mandato, una decisión que, según afirma, supone millones de euros de gasto público. En este contexto, critica lo que define como una “agencia de colocación del BNG”, aludiendo a la contratación de un concejal procedente de Ribeira tras la pérdida del gobierno municipal en esa localidad, una cuestión que relaciona con la dirección del partido liderado por Ana Pontón.

Para el portavoz del PP compostelano, el hecho de que no existan más accidentes ni puntos negros en la ciudad demuestra que la ampliación del número de radares no responde a criterios de seguridad vial, sino a una estrategia para incrementar la recaudación a costa de los vecinos de Santiago.