Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea propone retirar todos los radares de Conxo y acusa al gobierno local de “afán recaudatorio”

El líder del PP compostelano cuestiona la instalación de nuevos dispositivos sancionadores y reclama una reducción de impuestos en lugar de más multas

Eladio Lois
Eladio Lois
26/01/2026 09:53
Borja Verea
Borja Verea
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, propondrá en el Pleno municipal de este jueves la retirada de todos los radares situados en Conxo, en contraposición a la política del gobierno local, al que acusa de querer incrementar el número de dispositivos de control de velocidad y la recaudación por sanciones.

Verea sostiene que la medida impulsada por el gobierno municipal de BNG y Compostela Aberta responde a un criterio claramente recaudatorio. En este sentido, afirma que, si el objetivo no fuera “sablear a los ciudadanos”, la alternativa sería rebajar impuestos como el IBI en la misma cuantía en la que se incrementan las multas. Según el dirigente popular, el ejecutivo local pretende duplicar los ingresos por sanciones, hasta situarlos en torno a cinco millones de euros

Seguridad vial y contradicciones

El portavoz del PP recuerda que el propio gobierno municipal hizo público recientemente que Santiago atraviesa uno de sus mejores años en materia de seguridad vial, con menos accidentes, menos atropellos y sin puntos negros. Por ello, considera contradictorio que, pocos días después de ese balance, se anuncie la instalación de más radares en los accesos a la ciudad.

míriam louzao

El Gobierno de Santiago defiende los nuevos radares como una medida de seguridad vial

Más información

En esta línea, Verea sostiene que la compra de nuevos radares no va acompañada de medidas previas para moderar la velocidad en estas vías, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que se trata de una actuación orientada a incrementar la recaudación municipal

El líder popular recuerda además que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, había manifestado en las primeras semanas de mandato que valoraba la retirada del radar de Conxo, por lo que reclama explicaciones sobre qué ha cambiado para que ahora no solo no se eliminen, sino que se proyecte la colocación de más dispositivos sancionadores.

Verea vincula el aumento previsto de las multas con la necesidad de financiar el incremento de asesores y altos cargos del actual mandato, una decisión que, según afirma, supone millones de euros de gasto público. En este contexto, critica lo que define como una “agencia de colocación del BNG”, aludiendo a la contratación de un concejal procedente de Ribeira tras la pérdida del gobierno municipal en esa localidad, una cuestión que relaciona con la dirección del partido liderado por Ana Pontón.

Para el portavoz del PP compostelano, el hecho de que no existan más accidentes ni puntos negros en la ciudad demuestra que la ampliación del número de radares no responde a criterios de seguridad vial, sino a una estrategia para incrementar la recaudación a costa de los vecinos de Santiago.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Adif impone una limitación de 160 kilómetros por hora en la línea Ourense-Santiago por el temporal
Agencias
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Suspendidos los trenes entre Santiago y Ourense por el temporal
Eladio González Lois
Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez

Censo de vivienda vacía, parques infantiles y un auditorio en Conxo: las exigencias de las concejalas no adscritas para 2026
Eladio González Lois