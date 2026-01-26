Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

As Cidades Patrimonio impulsan un proxecto de voluntariado cultural auspiciado pola Unesco

O plan, no que participa Santiago de Compostela como cidade integrante do Grupo, terá unha experiencia piloto en Ávila antes de estenderse ao resto das cidades

Redacción
26/01/2026 07:00
Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade
O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España celebrou en FITUR reunións da Comisión Executiva e da Asemblea
Concello de Santiago
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España desenvolverá un proxecto de voluntariado auspiciado pola Unesco que está dirixido ao apoio de iniciativas culturais e educativas vinculadas á protección, difusión e transmisión do patrimonio.

O proxecto expón como obxectivos a implicación da mocidade na sensibilización e defensa do patrimonio e reforzar a conexión entre a sociedade e o patrimonio cultural. O desenvolvemento desta iniciativa, cuxa proba piloto se desenvolverá en Ávila, permitirá xerar as metodoloxías necesarias para a súa exportación posterior ao resto das cidades do Grupo, do que forma parte Santiago de Compostela.

O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade de España, celebrou este xoves no marco da Feira Internacional de Turismo (FITUR) as reunións da súa Comisión Executiva e a posterior Asemblea, nas que se fixo patente a aposta pola participación conxunta en convocatorias nacionais e internacionais e pola renovación de alianzas estratéxicas.

Míriam Louzao durante la presentación de la campaña ‘Compostela é moito MICE’ en FITUR

Así se presentó Santiago en Fitur 2026

Más información

Igualmente, nos mesmos organismos aprobouse o establecemento dunha folla de ruta  orientada a impulsar a actividade cultural e deportiva conxunta das quince cidades que o integran, mediante a participación coordinada en convocatorias de proxectos de ámbito nacional, europeo e internacional.

Os representantes das cidades españolas distinguidas pola Unesco, entre eles a concelleira compostelá Míriam Louzao, coincidiron na importancia de reforzar a acción común do Grupo a través de iniciativas compartidas que contribúan á protección, difusión e valorización do patrimonio mundial, á vez que fomentan a actividade cultural, educativa e deportiva como ferramentas de cohesión social e proxección exterior.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Adif impone una limitación de 160 kilómetros por hora en la línea Ourense-Santiago por el temporal
Agencias
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Suspendidos los trenes entre Santiago y Ourense por el temporal
Eladio González Lois
Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez

Censo de vivienda vacía, parques infantiles y un auditorio en Conxo: las exigencias de las concejalas no adscritas para 2026
Eladio González Lois