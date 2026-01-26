Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Alerta amarilla por fuertes lluvias en Santiago de Compostela

Las precipitaciones serán continuas durante toda la semana, con especial incidencia este lunes y el martes, jornadas en las que también se esperan rachas de viento fuertes

Eladio Lois
Eladio Lois
26/01/2026 09:42
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El tiempo de esta semana en Santiago de Compostela estará dominado por la inestabilidad, con lluvias prácticamente continuas y temperaturas sin grandes variaciones, según la previsión de MeteoGalicia, que ha activado avisos de nivel amarillo para este lunes 26 y martes 27 por lluvias intensas a lo largo del día y viento fuerte.

El lunes presentará cielos muy nubosos y precipitaciones persistentes durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde y la noche. Las temperaturas se situarán entre los 9 y los 13 grados, valores normales para esta época del año, aunque con sensación térmica inferior debido a la humedad y al viento. Las rachas, procedentes del sur, soplarán con intensidad, especialmente durante la tarde, lo que ha motivado la activación del aviso meteorológico.

La situación se repetirá el martes, aunque con un descenso de las temperaturas mínimas, que podrían bajar hasta los 5 grados, mientras que las máximas rondarán los 11 grados. Las lluvias seguirán presentes, con una probabilidad elevada, y el viento continuará siendo un factor a tener en cuenta, sobre todo durante el tramo nocturno.

El miércoles no traerá cambios significativos. Se espera una alternancia de cielos muy nubosos con algunos claros, pero con precipitaciones de nuevo a lo largo del día. Las temperaturas máximas volverán a situarse en torno a los 13 grados, con mínimas estables. 

Previsión a medio plazo

De cara a los próximos días, MeteoGalicia no prevé cambios térmicos relevantes. Las mínimas se moverán entre los 7 y los 8 grados y las máximas entre los 10 y los 12 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá muy alta, llegando al 90 % en varias jornadas. En cuanto a la calidad del aire, el organismo autonómico señala que se mantendrá en niveles favorables en general.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia

Adif impone una limitación de 160 kilómetros por hora en la línea Ourense-Santiago por el temporal
Agencias
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)

Suspendidos los trenes entre Santiago y Ourense por el temporal
Eladio González Lois
Mila Castro, Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez

Censo de vivienda vacía, parques infantiles y un auditorio en Conxo: las exigencias de las concejalas no adscritas para 2026
Eladio González Lois