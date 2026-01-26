Alerta amarilla por fuertes lluvias en Santiago de Compostela

El tiempo de esta semana en Santiago de Compostela estará dominado por la inestabilidad, con lluvias prácticamente continuas y temperaturas sin grandes variaciones, según la previsión de MeteoGalicia, que ha activado avisos de nivel amarillo para este lunes 26 y martes 27 por lluvias intensas a lo largo del día y viento fuerte.

El lunes presentará cielos muy nubosos y precipitaciones persistentes durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde y la noche. Las temperaturas se situarán entre los 9 y los 13 grados, valores normales para esta época del año, aunque con sensación térmica inferior debido a la humedad y al viento. Las rachas, procedentes del sur, soplarán con intensidad, especialmente durante la tarde, lo que ha motivado la activación del aviso meteorológico.

La situación se repetirá el martes, aunque con un descenso de las temperaturas mínimas, que podrían bajar hasta los 5 grados, mientras que las máximas rondarán los 11 grados. Las lluvias seguirán presentes, con una probabilidad elevada, y el viento continuará siendo un factor a tener en cuenta, sobre todo durante el tramo nocturno.

El miércoles no traerá cambios significativos. Se espera una alternancia de cielos muy nubosos con algunos claros, pero con precipitaciones de nuevo a lo largo del día. Las temperaturas máximas volverán a situarse en torno a los 13 grados, con mínimas estables.

Previsión a medio plazo

De cara a los próximos días, MeteoGalicia no prevé cambios térmicos relevantes. Las mínimas se moverán entre los 7 y los 8 grados y las máximas entre los 10 y los 12 grados, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá muy alta, llegando al 90 % en varias jornadas. En cuanto a la calidad del aire, el organismo autonómico señala que se mantendrá en niveles favorables en general.